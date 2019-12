Column-Hoe de topsport verdween uit Sneek

Sneek-We schrijven mei 2021. ONS Sneek heeft het in het eerste jaar in de Hoofdklasse zaterdag net niet gehaald en degradeert naar de eerste klasse waar als vanouds Bedum, Drenthina en Drachtster Boys op het menu staan. SWZ heeft het eveneens net niet gered omdat in de beslissingswedstrijd verloren werd van het veel te sterke Dalfsen dat beslag legde op de derde periode in de eerste klasse D zondag.

Voorzitters Hielco Jansen van ONS en Marten Feenstra van SWZ, de door nostalgie gedreven bevechters van de GrootSneker voetbalverzuiling, doen desondanks in Groot Sneek hun beklag. Jansen is verbolgen over de getalenteerde jeugdspelers van zijn club die nog voor de winterstop door Harkemase Boys benaderd worden en geld laten prevaleren boven de clubkleuren, waardoor alle investeringen in de jeugd verdwijnen als sneeuw voor de zon. Marten Feenstra op zijn beurt is pissig over de oneerlijke concurrentie. Die onsympathieke olieboer die sv Heino aan het financieel infuus heeft en alle talenten uit Zwolle en omstreken naar zich toe trekt, haalde in de winterstop acht nieuwe spelers. 4-0 was de uitslag in de beslissingswedstrijd. Volgend jaar weer Stadskanaal en Roden. Potverdrie.

Waar zijn de gouden tijden gebleven met 1500 Spakenburgers op South Park en bussen vol gezellige WKE-ers die de hele kantine aan de Molenkrite leegdronken? Ook in de Businessclub van VC Sneek heerst een serene stilte. Volleybal in de marge, pendelend tussen de eredivisie en de topdivisie. Nu de Rabobank geen plaatselijk geldpotje meer heeft en sinds kort van ‘Utrecht’ toestemming moet vragen voor het bekostigen van een reclamebord en bouwbedrijf Friso nog kampt met de stikstofcrisis is de geldstroom opgedroogd en zit good old trainer Rob Spaanstra met alleen nog regiotalenten van nog geen zestien jaar aan een dood paard te trekken. Waar zijn de bloedstollende confrontaties met Sliedrecht Sport en Set Up ’65 gebleven?

Het is een resultante van het beleid wat in de jaren 2018 en 2019 gestalte kreeg. De voetbalclubs mogen gerust de hand in eigen boezem steken en ook VC Sneek is er niet in geslaagd het commerciële tij duurzaam te keren. Het blijft allemaal ‘houtje-touwtje’ niveau. De gemeente SWF studeert nog steeds op een strategische visie qua sportbeleid. Sinds het vertrek van de inmiddels gepensioneerde “Mister Sport” van de Marktstraat, Andries de Jong moet de nieuwe beleidsadviseur zich nog steeds inwerken omdat de stapel dossiers een hoogte bereikt hadden van twee meter. Onder de rook van het crematorium van Jan Marten de Boer grazen nog steeds schapen, maar het gerucht gaat dat er nieuwe woningen gepland staan. Plan Harinxmaland is namelijk ondanks een frisse veelbelovende start toch nog politiek afgeschoten omdat Johan Feenstra

in 2020 namens de PvdA nogal formalistisch vertelt dat men zich ‘om moverende redenen’ niet kan vinden in de plannen en er geen meerderheid in de raad kwam. Volgens de immer goed ingewijde Pengel was het echter een kwestie van gunnen. ‘Die rooien’ ( Stella heeft voor ons de verkiezingen gewonnen, die laten we nooit vallen) gunnen de ‘fienen’ van Maarten Offinga en Gea Wielinga niet het kleinste succes meer, laat staan een sportpark.”

En burgemeester Jannewietske zag dat het goed was. Het eerste miljoen van de sportcarrousel is inmiddels naar de IJsselmeerkust gewaaid en het tweede kan lekker in de cultuursector gestopt worden. En anders zijn er wel leuke, kleine verbindende projectjes in de dorpen die, ongeacht het item, bij voorkeur de Calimerokaart trekken.

Sportief Sneek is weer waar het ooit begon. Lekker rommelen in de marge. Af en toe een hoogtepuntje en that’s it. Ambitie is weer een ouderwets vies woord. We zien het gebeuren en slechts een enkeling schijnt het te betreuren. Of???? Laat 2020 het Jaar van de Verrassingen worden.

Allemaal fijne feestdagen.

Gerard van Leeuwen