Jonger Oranje Talentendag met scouts van SC Heerenveen

Heerenveen- Op maandag 30 december 2019, in de kerstvakantie, vindt een Jonger Oranje Talentendag plaats in Sportstad Heerenveen. Deze voetbaldag is georganiseerd voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar. Bijna 200 jonge voetballers krijgen de kans om hun voetbaldroom te verwezenlijken: gescout worden door SC Heerenveen en/of een plek verdienen in één van de Jonger Oranje Regioselecties. Het evenement start om 9.00 uur en duurt tot 16.45 uur.

Talentendag

Tijdens de Jonger Oranje Talentendag wordt een groot 4 tegen 4-toernooi tegen leeftijdsgenootjes gespeeld waarbij je bekeken en beoordeeld wordt door scouts van eredivisieclub SC Heerenveen. Aan het einde van de dag worden de toernooiwinnaars gehuldigd en krijgt iedereen direct te horen wie door de scouts van SC Heerenveen geselecteerd zijn voor de Jonger Oranje Regioselecties.

Finals

De gekozen Jonger Oranje Regioselecties Amsterdam doen aan het einde van dit voetbalseizoen mee aan de Jonger Oranje Finals. Daar worden de officiële Jonger Oranje teams geselecteerd door scouts van alle partnerclubs van Jonger Oranje. Deze talententeams spelen in het seizoen daarna tegen leeftijdsgenoten van profclubs uit het binnen- en buitenland. Zo speelde Jonger Oranje in het verleden tegen o.a. Ajax, AZ, Liverpool, Borussia Dortmund en Paris Saint-Germain.

Het belooft een ontzettend leuke dag voor jong en oud te worden, waarbij plezier, vriendschap en talent(ontwikkeling) voorop staan.

Over Jonger Oranje Jonger Oranje geeft sinds 2007 jonge voetballers de kans om hun droom te verwezenlijken: profvoetballer worden. Door de samenwerking met clubs uit de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie krijgt elk voetbaltalent in Nederland de kans om ontdekt te worden door een profclub. Daarbij krijgt iedereen de garantie dat ze bekeken worden door scouts en een fantastische voetbaldag beleven.

Programma Onder 9 en 11 (geboortejaren 2010 t/m 2014)

9.45 uur – Opkomst, voorwoord en warming-up

10.00 uur – Start Jonger Oranje Talentendag

12.30 uur – Huldiging toernooiwinnaars en bekendmaking teams JO Heerenveen

13.00 uur – Einde Jonger Oranje Talentendag

Programma Onder 13 (geboortejaren 2008 t/m 2009):

13.45 uur – Opkomst, voorwoord en warming-up

14.00 uur – Start Jonger Oranje Talentendag

16.30 uur – Huldiging toernooiwinnaars en bekendmaking teams JO Heerenveen

17.00 uur – Einde Jonger Oranje Talentendag

Meer informatie: www.jongeroranje.nl.