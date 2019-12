De bal rolt weer ….voorbeschouwing 22 december 2019

Sneek- Het was voor de Sneker clubs een niet al te florissant weekeinde. ONS Sneek verloor van koploper Sparta Nijkerk, al was dat en ingecalculeerd en slechts bijzaak. Sneek Wit Zwart ZM moest ook al de eer en de punten aan de koploper i.c. Workum laten, terwijl een gelijkspel in en tegen Dalfsen Sneek Wit Zwart de koppositie kostte en een remise bij SSA Creil-Bant Waterpoort Boys ook al niet verder hielp. Alleen LSC 1890 wist zijn wedstrijd te winnen, maar dat was men tegen hekkensluiter VENO eigenlijk ook aan zijn stand verplicht.

Het gros van de Sneker clubs is inmiddels aan de winterstop begonnen en bereidt zich voor op de kerstdis. Alleen Sneek Wit Zwart komt komend weekeinde nog een keer in actie en wel in Norg, waar de in speelronde twee afgelaste wedstrijd tegen GOMOS wordt ingehaald.

GOMOS – Sneek Wit Zwart

Zondag 22 december 2019 – 14.00 uur

Sportpark Schapendrift – Norg

Bij de wedstrijd tussen SV Dalfsen en Sneek Wit Zwart maakte de administratie overuren, want het duel tussen de nummer zes en de koploper ging gepaard met veel kaarten. Het “gevecht” op Sportpark Gerner eindigde overigens in een 1-1 gelijkspel waardoor de Snekers “de piek” (lees: de koppositie) kwijt raakten. Die kan men komende zondag echter weer terug veroveren, indien men de inhaalwedstrijd tegen GOMOS in winst weet om te zetten.

Die wedstrijd die oorspronkelijk voor de tweede speelronde was geagendeerd, werd eind september afgelast. Het sportpark aan de Schapendrift was vanwege de overvloedige regenval onbespeelbaar. Daarmee werd de revanche voor de pijnlijke en onnodige nederlaag die men vorig seizoen in Drenthe leed, verdaagd. De Snekers lieten toen namelijk meer dan een handvol opgelegde kansen liggen, terwijl GOMOS met een zondagsschot uit een enkele mogelijkheid bijkant het maximale rendement haalde. Dat was destijds een lelijke streep door de Sneker rekening, te meer omdat men eerder op Tinga de promovendus dankzij treffers van Gerben Visser (3x), Joram Smits en Harvey de Boer redelijk eenvoudig met 5-1 onder de duim hield.

GOMOS dat staat voor Goed Oefenen Maakt Ons Sterk, bleek dat seizoen overigens een factor van belang en uiteindelijk sloot men de competitie af als nummer vier en nam men evenals Sneek Wit Zwart deel aan de play offs om promotie naar de hoofdklasse. Promotie zou het Drentse sprookje helemaal compleet hebben gemaakt, want vijf seizoenen terug speelde men nog in de vierde klasse. In het seizoen 2014-2015 wist men via de play offs echter promotie naar de derde klasse te bewerkstelligen en twee seizoenen later greep men in die klasse met overmacht de titel. Vervolgens legde men in het seizoen 2017-2018 in de tweede klasse K toen men onder meer SC Stadspark en Hoogezand achter zich liet, meteen weer beslag op de schaal.

Op de schaal van de eerste klasse neemt GOMOS momenteel met veertien uit tien de negende plek in. Daarmee lijkt men achter te blijven bij vorig seizoen. De hoofdmacht heeft echter één c.q. twee wedstrijden minder gespeeld dan de meeste andere ploegen en kan wanneer men die confrontaties wint, opschuiven richting de bagagedrager van de top. Over winnen gesproken, GOMOS won eerder van VKW, GAVC, Noordster en FVC en speelde zowel tegen Hoogezand als bij SC Stadspark met 0-0 gelijk. Tegen Heerenveen, SVBO, SV Dalfsen en WVV ging men daarentegen onderuit.

Die laatste clubs staan allemaal in het linkerrijtje en daaruit zou men de conclusie kunnen trekken dat de ploeg van trainer Martin Drent die onlangs zijn contract op de Schapendrift verlengde, tot nu toe te sterk is voor de ploegen uit de onderste helft van “die Tabelle” en tegen die uit “die Spitze” net iets tekort komt. Daarbij dient echter ook opgemerkt te worden dat GOMOS dit seizoen op eigen terrein nog ongeslagen is, al kwam men daar tot nu toe nog maar vier keer in actie.

​Sneek Wit Zwart verscheen tot nu toe op vreemde bodem vijf keer binnen de lijnen. Van die duels wist men er twee te winnen (GAVC en FVC). Bij de nummers vijf en zes van de ranglijst i.c. SV Dalfsen en Heerenveen speelde men gelijk, terwijl men alleen bij de huidige koploper WVV nipt onderuit ging. Die balans is alleszins redelijk, maar toch lijkt de formatie van trainer Germ de Jong uit een andere dan thuis (16 uit 6) en lijkt het in den vreemde allemaal net een tikkeltje stroever te verlopen.

Daarbij komt ook nog eens dat de wedstrijd op natuurgras wordt afgewerkt. Dat werd in het verleden in wit-zwarte kringen wel eens als “een nadeel” bestempeld. Dat nadeel zit echter alleen tussen de oren. Wanneer Sneek Wit Zwart waarbij Martijn Zwaga afgelopen zondag als invaller zijn rentree maakte en waarbij doelman Rasheed Shakur Postma volgens onze informatie vanwege een schorsing ontbreekt, die gedachte weet uit te schakelen en men nu de kansen wel weet te benutten, dan moet de “Equipo Blanco-Negro” toch in staat zijn om zich voor de nederlaag van vorig seizoen te revancheren en om vlak voor Kerst de piek weer te heroveren.

Foto archief Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com/