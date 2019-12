Silvesterloop Poppenwier

Poppingawier- Wandelen of hardlopen in Poppenwier op 31 december; start om 13:00 uur, 18 km wandelen start 12:00 uur.

Sportief het jaar afsluiten met wandel en hardlooptocht de Silvesterloop? Dat kan door te wandelen of hard te lopen op 31 december 2019. Er worden verschillende afstanden georganiseerd; 5 km, 10 km en 10 mijl (start om 13:00 uur) en de 18 km voor wandelaars (start 12:00 uur). Alle afstanden starten en finishen bij De Trilker in Poppenwier. Meedoen kost €5,-. De opbrengsten van de Silvesterloop 2019 gaan wederom naar het goede doel. Het goede doel dat we in 2019 steunen is ‘Het vergeten Kind’.

Traditiegetrouw wordt de Silvesterloop verkleed gelopen, dus schroom niet en wees creatief!

Graag zien wij u op de laatste dag van het jaar in Poppenwier!