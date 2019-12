Aantal inschrijvingen Fietselfstedentocht 2020 neemt toe

Bolsward- Er zijn 30.000 mensen die aangegeven hebben de Fietselfstedentocht op Pinkstermaandag 1 juni 2020 te willen fietsen. Helaas zijn er maar 15.000 stempelkaarten beschikbaar. Dat betekent dat er op 18 december een loting heeft plaats gevonden, waarover per e-mail is gecommuniceerd.

‘De Fietselfstedentocht is en blijft ongekend polulair’ aldus een tevreden voorzitter Stephan Rekker. ‘Meer deelnemers toelaten is echter gezien de capaciteit van wegen en vrijwilligers niet mogelijk’. Ook dit jaar is de belangstelling uit het buitenland groot. Vanuit alle werelddelen komen mensen naar Fryslân om de elfstedentocht te fietsen.

Het bestuur heeft oog voor duurzaamheid. Zo zijn de plastic hoesjes, die de afgelopen jaren werden meegestuurd, afgeschaft. In plaats daarvan krijgt de stempelkaart een andere uitstraling. Het materiaal van de stempelkaart is steviger en meer bestand tegen de weersomstandigheden.

Vorig jaar is er gestart met een nieuwe reeks medailles. Op de medailles staat elk jaar een bijzonder gebouw in één van de elf steden. In 2019 was dat het stadhuis van Bolsward. Op voorstel van het rayon Harlingen heeft het bestuur voor de medaille van 2020 gekozen voor het stadhuis van Harlingen.