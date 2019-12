Dag van de Elfstedentocht in Fries Scheepvaart Museum

Sneek- Fries Scheepvaart Museum, Fries Film Archief, sporthistoricus Jurryt Van De Vooren en Tresoar organiseren op 15 januari 2020 voor de eerste keer de Dag van de Elfstedentocht. Niet op het ijs, maar in het Scheepvaartmuseum in Sneek. Deze dag gaat over de Elfstedencultuur in woord, film en beeld, zoals die wordt bewaard en beheerd in musea en archieven. Bij gebrek aan Elfstedenwinters krijgen namelijk ook zulke kennisinstellingen een groeiende verantwoordelijkheid om dit Friese erfgoed vast te leggen. De keuze voor de 15e januari is geen toeval, want juist op die dag viert de Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden haar 111e verjaardag.

Daarom organiseren we deze speciale activiteitenmiddag. Met een presentatie van (schaats-)portretten van Anne Tjerkstra, een lezing van historicus Marnix Koolhaas over de Elfstedentocht van 1947 die eindigde in chaos en een aflevering van Andere Tijden Sport over de vrouwenwedstrijd in de Elfstedentocht van 1985. Verder interviews met o.a. Anne Tjerkstra, Tineke Dijkshoorn, Klasiena Seinstra en met de winnares bij de vrouwen in 1985, Lenie van der Hoorn o.l.v. Sippie Tigchelaar.

Entree : € 5,00, incl. toegang museum en consumpties. Er is slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar, die besteld kunnen worden via Eventbrite.

Meer info: https://www.tresoar.nl/agenda/pages/de-dag-van-de-elfstedentocht.aspx#/?returnTo=/agenda