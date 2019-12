Arjen Hoekstra opnieuw hoofdtrainer TOP’63

Oppenhuizen- TOP ’63 heeft een opvolger gevonden voor Henk van Hes, die aan het einde van dit seizoen de club verlaat. Volgend seizoen wordt Arjen Hoekstra de nieuwe hoofdtrainer van TOP ’63.

Arjen Hoekstra was van het seizoen 2007/2008 t/m 2013/2014 ook hoofdtrainer van TOP ’63, en kende met de club een succesvolle periode. Het goede gevoel van toen is bij Arjen en de club gebleven. Na gesprekken met een afvaardiging van de A-selectie en het bestuur, is besloten tot een hernieuwde samenwerking.

Het bestuur, technische staf en de spelers hebben veel vertrouwen in deze hernieuwde samenwerking om de ambities van de club waar te maken.

Foto archief GrootSneek