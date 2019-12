Try Out Color Guards Impact en Euphonia

Sneek- Color Guards verenigingen Impact en Euphonia presenteren zondag 5 januari hun nieuwe shows aan waarmee ze beiden in 2020 aan de competitie van Color Guard Nederland zullen deelnemen.

Impact Color Guard Sneek zal met deze shows tevens de vloer van Engelse competitie opgaan. Zij reizen begin februari af naar het Engelse Colchester om daar mee te doen in het WGUK.

De Try Out begint om 18.45 uur, de zaal is om 18.15 uur open.

Locatie: Sportcentrum Schuttersveld te Sneek

Tijdens de Try Out is er een verloting. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de reis van Impact naar Colchester.