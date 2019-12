Sneek Wit Zwart verliest punten en koppositie

Dalfsen- In de voorbeschouwing van woensdag jl. werd al gemeld dat SV Dalfsen op eigen terrein een moeilijk te nemen hobbel was en dat werd deze middag bevestigd. De promovendus hield in de score namelijk gelijke tred met Sneek Wit Zwart en daardoor verloor de ploeg uit de Waterpoortstad niet alleen twee punten, maar ook de koppositie in één F.

​Op Sportpark Gerner begon de thuisclub overigens overrompelend en al in de tweede minuut moest doelman Danny Burgers de gang naar het net maken, toen Daan van der Vegt de bal tegen de touwen kopte. Na een minuut of tien kreeg de ploeg van trainer Germ de Jong iets meer grip op de wedstrijd en kreeg Sneek Wit Zwart ook een paar mogelijkheden. Na een voorzet van Alwin Velds kopte de tot veldspeler omgeschoolde Klaas Boersma echter naast en even later schoot diezelfde Boersma over. Niet lang daarna overleefde Sneek Wit Zwart een hectische situatie, waarna de daaropvolgende corner niets teweeg bracht.

Datzelfde resultaat kon even later na een inzet van Ruben Ybema die gisteren zijn “ehemalige” ploeggenoten van de zaterdagtak van de wit-zwarten zag winnen, worden bijgeschreven. De doelpoging van de Workummer verdween namelijk recht in de handen van doelman Mark Knol en later in het eerste bedrijf kwam een vrije trap van Velds eveneens recht op de Dalfsen-goalie af. Die had even daarvoor ook al Matts Bruining van scoren afgehouden en leek zich meer en meer tot een onneembare hindernis te ontwikkelen. In minuut 44 kreeg Sneek Wit Zwart echter een vrije trap kreeg en bij de daaropvolgende inzet van Gerben Visser moest de sluitpost het antwoord schuldig blijven (1-1).

Bij het begin van de tweede helft dicteerde Sneek Wit Zwart het gebeuren zonder dat dit noemenswaardige kansen opleverde. Sterker nog, in die fase moest doelman Danny Burgers bij een hoekschop wel een keer vol aan de bak. Na die redding werd het duel er niet vriendelijker op en deelde arbiter Kuipers over en weer een gele kaart uit, waaronder één aan Gustavo van der Veen. Die ontsnapte later in de wedstrijd aan een tweede traktatie en werd toen meteen naar de kant gehaald. Zijn vervanger Martijn Zwaga had kort daarvoor vanaf de bank nog gezien dat Burgers zich bij een vrije trap van de thuisclub moest strekken om de 2-1 te voorkomen.

Die 2-1 kwam vervolgens overigens niet meer in beeld en ook een tweede Sneker treffer bleef buiten het bereik van de camera’s. Dat kwam enerzijds omdat SV Dalfsen het gelijkspel koesterde en middels tijdrekken het tempo uit de wedstrijd haalde, en anderzijds omdat Sneek Wit Zwart in de slotfase niet echt een vuist kon maken. In die fase ging Jonas Rietman vanwege tijdrekken evenals Ruben Ybema vanwege protesteren ook nog op de bon en daarmee werd de kassier van de bond nadat eerder al twee spelers van de thuisclub en drie uit de Waterpoortstad in het boekje verdwenen, toch de grote winnaar van deze middag.

Sneek Wit Zwart werd dat in ieder geval niet, want de Snekers werden zoals hiervoor al werd vermeld, als koploper afgelost en wel door WVV, al hebben de wit-zwarten nog wel een wedstrijd tegoed. Die inhaalwedstrijd tegen GOMOS staat komende zondag op de rol en bij winst kunnen de mannen van Germ de Jong dan alsnog als winterkampioen de winterstop in.

SV Dalfsen – Sneek Wit Zwart 1-1 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Daan van der Vegt (2.), 1-1 Gerben Visser (44.)

Scheidsrechter: J. Kuipers

Gele kaart: Stefan Jansen Of Lorkeers, Niek van Ringen, Jonas Rietman (SV Dalfsen), Han Miedema, Gerben Visser, Gustavo van der Veen, Ruben Ybema (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Danny Burgers, Alwin Velds, Han Miedema, Gustavo van der Veen (78. Martijn Zwaga), Harvey de Boer, Klaas Boersma, Kees Noordmans, Leon de Vries, Ruben Ybema, Gerben Visser en Matts Bruining (68. Sydney Veltkamp)

Foto Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com/