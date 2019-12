Negen uit drie voor Neptunia’24

Sneek- De waterpoloheren van Neptunia’24 hebben ook hun laatste wedstrijd voor de winterstop gewonnen. In een goed gevuld ‘it Rak’ won de ploeg van Harmen Yntema met 12-11 van Deltasteur Kampen.De wedstrijd was een herhaling van zoveel potjes dit seizoen. Twee gelijkwaardige ploegen die elkaar flink uittesten en fysiek zeer krachtig waterpolo spelen. Qua score waren de gasten eerst de baas, de Snekers kwamen langszij en tot op de laatste seconden was een gelijkspel nog mogelijk geweest. Neptunia hield de tent tijdens een laatste overtal situatie echter goed dicht en sleepte zo drie belangrijke punten uit het vuur.

Doelpunten Neptunia’24: Sander van der Molen (3x), Arjen van Leeningen, Dennis van der Veldt, Rick Lunter en Rutger van Leeningen (allen 2x), Burak Caglar (1x).

Foto archief Paula Pronk