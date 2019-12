Menhir komt net tekort in Heerenveen

Heerenveen – Geen geluk voor de basketballers van ESBC Menhir afgelopen zaterdag. In Sportstad Heerenveen verloor een door blessures gedecimeerde selectie met drie punten van thuisploeg Dyna’75: 50-47.

Bij Menhir ontbraken de lange mannen Ali Carti, Jehannes Dijkstra en Danny Nowee. Bovendien is Jan Weerts nog maar net terug na een rugblessure. Menhir moest dus tegen een lengteoverwicht opboksen met andere spelers zoals de nieuwe voorzitter Jeroen Zantingh. Ook oud-voorzitter Sybo van der Bijl had een spelerstenue aangetrokken.

De wedstrijd begon laat en zonder de vaste schotklok. De vervangende apparatuur had ook kuren. Zo werd het eerste kwart al na zes minuten afgefloten, terwijl het tien minuten hoort te duren. In die zes minuten scoorde de ongebruikelijke basisploeg van Menhir ook maar zes punten: 13-6.

Menhir paste in het tweede kwart de verdediging aan en dat pakte iets beter uit. De achterstand werd gehalveerd. Aan beide kanten werd slordig gespeeld en daarom stond er bij rust een magere 23-20 in het voordeel van Dyna’75 op het scorebord. Na de rust ging het aan de kant van de Snekers niet veel beter. Aanvallen werden te haastig afgerond, het baltempo lag daarentegen wel te laag, maar vooral in de verdediging was Menhir niet bij de les. Dyna’75 liep uit naar 38-29 en leek in de slotfase zelfs af te stevenen op een grote overwinning. Met nog twee minuten te gaan en zestien punten achterstand (49-33) richtten de Snekers zich nog één keer op. De eindsprint kwam net te laat ondanks driepunters van Niels en Mats Haven en Jeroen Zantingh en een score met bonus van Jildert Roubos. Menhir had in de slotseconden balbezit en kans op de gelijkmaker die voor verlenging kon zorgen. Maar het tactische plan dat in de time out bedacht was pakte net niet goed uit en Menhir moest zonder punten naar huis. De ploeg speelt pas halverwege januari de volgende wedstrijd en dit geeft de geblesseerde spelers gelegenheid om te herstellen.