Marcel Valk wordt nieuwe trainer LSC 1890

Sneek- Als speler heeft Marcel Valk bij onder andere bij SC Heerenveen, ONS Sneek en Germanicus gevoetbald, waarna hij als trainer zijn carrière begonnen met twee seizoenen, in de 1ste klasse, bij het Groningse Knickerbockers. Na twee seizoenen Leeuwarder Zwaluwen is hij vervolgens vijf seizoenen werkzaam geweest als hoofdtrainer bij ONS, waarmee hij kampioen in de 1ste en in de hoofdklasse werd. Alvorens hij als trainer VV Heerenveen van de 2de klasse naar de hoofdklasse heeft gebracht, heeft Marcel nog de A-selectie van DOS Kampen en wederom Leeuwarder Zwaluwen getraind. Op dit moment speelt LAC Frisia onder leiding van Marcel mee in de bovenste regionen van de 2de klasse.

Op basis van de ervaringen en de profielschets, dat in samenspraak met onder andere technische leiding en spelersraad is gedefinieerd, is het Bestuur er van overtuigd dat met het aanstellen van Marcel Valk, LSC 1890 de volgende stap naar een positie als stabiele 1ste klasser zal zetten.

Bron: http://lsc1890.nl/

Foto: Laura Keizer