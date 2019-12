LSC 1890 sluit af met ruime zege

Sneek- LSC 1890 dat vanmiddag bekend maakte dat de club voor het seizoen 2020-2021 stadgenoot Marcel Valk als hoofdtrainer heeft aangesteld, sloot de laatste speelronde voor de winterstop met een ruime overwinning af. In een eenzijdige wedstrijd die eigenlijk al voor rust beslist was, waren de blauwhemden met 5-0 een klein maatje te groot voor hekkensluiter VENO.

​In de openingsfase was het verschil tussen beide kemphanen echter niet al te groot en beide hadden moeite om het gespikkelde monster in de ploeg te houden en om tot een goedlopende aanval te komen. De eerste serieuze aanval kwam vervolgens van de zijde van de gasten, maar na een combinatie met Roy Visscher werd Sven Buimer op het laatste moment nog een halt toegeroepen. Niet veel later liet de thuisclub voor het eerst zijn tanden zien, doch zowel bij een vrije trap als bij een mogelijkheid voor Jorn Wester verdween de bal naast de vijandelijke veste.

Na een klein half uur was Wester na een voorzet van Rodi de Boer met de borst echter wel succesvol en een minuut of vier later verdubbelde Patrick Zijda de marge, waarna Wester nog voor rust op aangeven van Lars Bos met zijn tweede van de middag voor de “Vorentscheidung” zorgde. Die “Vorentscheidung” werd kort na rust gevolgd door de definitieve beslissing, toen Tom Doldersum de Sneker voorsprong naar 4-0 uitbouwde.

​Een kwartiertje later liet Jorn Wester een grote kans op een (vervalste) hattrick liggen, waarna de wedstrijd een beetje voortkabbelde. Dat was op zich niet zo vreemd, want LSC 1890 had de buit al binnen en hoefde niet meer zo nodig, terwijl de hekkensluiter niet bij machte was om het de Snekers echt lastig te maken. Die fase duurde tot een minuut of toen voor het einde, toen invaller Daan Daniëls – hij was kort na rust als vervanger van Jari Boorsma binnen de lijnen verschenen – met treffer nummer vijf alsnog voor enige opwinding zorgde en naar even later bleek, de eindstand op 5-0 bepaalde.

​Met die zege steeg LSC 1890 jaar een plekje op de ranglijst. De Snekers die op 26 januari de competitie hervatten met een uitwedstrijd tegen koploper Lemelerveld, staan nu in twee K met 19 uit 12 op een vijfde plek, al heeft Heerde dat vandaag niet in actie kwam en dus een wedstrijd minder heeft gespeeld, minder verliespunten dan “the Blues”.

LSC 1890 – V.E.N.O. 5-0 (3-0)

Doelpunten: 1-0 Jorn Wester (27.), 2-0 Patrick Zijda (31.), 3-0 Wester (37.), 4-0 Tom Doldersum (46.), 5-0 Daan Daniëls (82.)

Scheidsrechter: M. Wever

Gele kaart:

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Steven van der Zee (62. Floris Bok), Ramon Vallinga, René Cnossen, Lars Bos, Patrick Zijda, Jari Boorsma (51. Daan Daniëls), Rodi de Boer, Tom Doldersum (80. Jacco van der Goot), Maarten Kingma en Jorn Wester

Foto archief Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/