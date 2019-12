Hassiebassiewandeltocht breidt op oudejaarsdag uit met hardloopvariant

Mantgum- Sinds enkele jaren wordt vanuit Mantgum op oudejaarsdag de Hassiebassie wandeltocht georganiseerd. Het is een wandeltocht over 2,5 of 10 km, waarbij men een Hassiebassie en ‘leuk vermaak’ onderweg krijgt en een kom snert na afloop. Doel van de Hassiebassietocht is geld in te zamelen voor Doch Dyn Dream, een stichting van twee Mantgumers (Skelte Anema en Wytske Vermeulen) die een school in Kenia aan het bouwen zijn.

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om hard te lopen. Er is een route van 15 kilometer uitgezet en doel is een gezellig rondje hard te lopen. Er geldt een maximumsnelheid van 12 km. per uur om het wedstrijdelement er uit te halen (langzamer lopen mag uiteraard!), ook voor de hardlopers zal er een Hassiebassie en gezelligheid onderweg aanwezig zijn.

Dit jaar starten en finishen we weer vanuit de Wjukken in Mantgum. Het geld wat dit jaar (2019) opgehaald wordt, zal worden gebruikt voor de bouw van het derde schoolgebouw in Kenia. Het leuke van dit jaar is: er gaat een groep van 8 mensen uit Mantgum en Easterwierrum naar Kenia om zelf het dak op het gebouw te plaatsen (februari 2020). Dit is de manier waarop Doch Dyn Dream werkt: we willen inzichtelijk maken waar gedoneerd geld naartoe gaat en er zijn geen tussenpersonen die geld opstrijken, iedere euro komt op de juiste plaats terecht. We werken hierin samen met een Keniaanse organisatie. In de afgelopen jaren hebben we 1,5 hectare grond aangeschaft, 2 klasgebouwen (met ieder 2 leslokalen), keukengebouw, toiletgebouw en een waterput kunnen bouwen. Daarnaast werden schoolmaterialen, voedsel, kleding, schoeisels en wat speelmaterialen aangeschaft voor de kinderen. De Kenianen zijn momenteel bezig de fundering te leggen en de muren op te bouwen.

Op 31 december is het de bedoeling dat we gezellig met elkaar het oude jaar afsluiten door een wandeling van 2,5 of 10 km te maken, of 15 km hard te lopen. Onderweg heb je de kans om 2019 nog even met elkaar te bespreken en zal je worden voorzien van een hapje, drankje (een hassiebassie) en klein vermaak. Na afloop krijg je een heerlijk kommetje snert en zal er vol op gezelligheid voor jong en oud zijn in de Wjukken, dus ook als je niet mee wandelt, ben je na afloop van harte welkom.

Oudejaarsdag vanaf 12:30 Inschrijven in de Wjukken

START 10 km wandelen 13:00 – 13:30

START 2,5 km wandelen 14:00

START 15 km hardlopen (nieuw!) 14:00 (samenloop, geen wedstrijd! Max 12km/u, langzamer mag uiteraard, olv triathleet Jort van Zutphen)

Inschrijfgeld: 10 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen (opbrengst volledig naar Kenia). Meer informatie en inschrijven, kijk op www.dochdyndream.nl of facebook (Stichting Doch Dyn Dream)