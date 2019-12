Sneek Wit Zwart ZM verliest topper

Sneek- De topper in de derde klasse A tussen Sneek Wit Zwart ZM en Workum leek op een gelijkspel uit te draaien. In de slotminuten toverde Jorrit Miedema met een fraaie actie namens de roodhemden echter alsnog de 1-2 op het scorebord, waardoor zijn ploeg de koppositie verstevigde en ZET EM in de titelstrijd vooralsnog met de rol van figurant werd opgezadeld.

Dat gebeurde in een wedstrijd, waarvoor trainer Niels Boot naast zijn basis nog eens tien selectieleden onder de wapenen had geroepen. Die tien zagen vanaf de bank dat de wedstrijd niet al te spectaculair begon en dat beide ploegen veel respect voor elkaar hadden. Het duurde dan ook tot de tiende minuut, aleer de opwinding op Tinga zijn intrede deed. Toen liet de defensie van de roodhemden de bal lopen en moest Gerlof Weitenberg nadat de doelman van Workum was omspeeld, de bal van de doellijn halen. Aan de andere kant zorgde Rick Demmer met een poging van afstand voor enige dreiging, maar dat was het in de eerste 25 minuten ook wel zo’n beetje.



Rond het half uur viel er eindelijk meer te beleven. Eerst kreeg Workum na een zeer ongelukkige handsbal van Freerk de Jong van de verder goed leidende arbiter Brinkman een strafschop. Die werd door Jordy Heeres onberispelijk benut, maar nog geen vier minuten later componeerde Sneek Wit Zwart ZM het antwoord. Toen kopte Kevin Huitema namelijk een voorzet van ongeluksvogel De Jong tegen de touwen en daarmee bepaalde hij naar later bleek, de ruststand op 1-1.



Het begin van de tweede helft was eenduidig voor de thuisclub en de koploper had het in die fase knap lastig. De inspanningen van de Boot Babes leverden echter weinig op en toen dat wel het geval was, werd de treffer vanwege buitenspel geannuleerd. Niettemin leek een Sneker treffer slechts een kwestie van tijd. Met nog iets meer dan een kwartier op de klok kreeg Workum echter meer grip op de Snekers. Sterker nog, in “the dying seconds of the game” glipte Jorrit Miedema met een fraaie actie de Sneker zestien binnen om vervolgens met een prima uithaal het wedstrijdverloop toch wel enigszins op zijn kop te zetten (1-2).

Na die mokerslag ontbrak voor Sneek Wit Zwart ZM de tijd om een en ander nog recht te zetten en om alsnog een punt uit het vuur te slepen. Dat punt zou op basis van met name het eerste half uur van de tweede helft zeker verdiend zijn geweest, maar Miedema besliste zoals hiervoor al werd vermeld, uiteindelijk anders met als gevolg dat de titel dit jaar aan de Sneker kerstdis geen onderwerp van gesprek zal zijn.

Sneek Wit Zwart ZM – Workum 1-2 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Jordy Heeres (27.-pen.), 1-1 Kevin Huitema (31.), 1-2 Jorrit Miedema (89.)

Scheidsrechter: R. Brinkman

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Jelmer Popma, Jesse Lee Staalsmid, Joey Westerhof, Thijs Goes, Joris Speelman, Andy de Vries, Daniël Bennik, Freerk de Jong, Joey Huitema, Kevin Huitema en Patrick Veenstra – wisselspelers: Patrick Altenburg, Tjardo de Graaf, Geart Hiemstra, Dani Mohamad, Brend Popma, Tim Posthuma, Justin Rienks, Jesper Sjollema, Adriaan Tabbers en Patrick van der Velde

Foto’s Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com/