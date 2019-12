Remise helpt Waterpoort Boys niet 

Creil- De wedstrijd tussen de nummers drie en vijf van de ranglijst i.c. SSA Creil-Bant en Waterpoort Boys eindigde vanmiddag in een doelpuntloos gelijkspel. Daarmee schoot geen van beide kemphanen iets op, want zowel de thuisclub als de bezoekers bleven derde c.q. vijfde en zagen bovendien dat de achterstand op de koploper toenam tot resp. drie en zes punten. Die achterstand is echter wel virtueel, want AVC kwam deze middag in en tegen Delfstrahuizen niet in actie.

Met die doelpuntloze remise was SSA Creil-Bant overigens de meest gelukkige van de twee. De spelers van trainer Janco Croes wisten elkaar namelijk gemakkelijker te vinden en hadden voetballend de overhand. Hoewel men Creil Bant-doelman Ruud Wuestenenk een aantal keren tot een redding dwong, leverde dat overwicht echter geen treffers op. Aan de andere kant beleefde doelman Stefan Rijpkema een redelijk rustige eerste helft en ook in het tweede bedrijf hoefde de Sneker goalie tot de Nachspielzeit niet of nauwelijks in actie te komen.

Dat tweede bedrijf was overigens een helft van hangen en wurgen en zoiets als een martelgang voor het nat geregende publiek. Veel inzet en weinig goed voetbal waarbij het slotoffensief diep in blessuretijd de thuisclub nog bijna de volle buit opleverde. Doelman Rijpkema reageerde bij een kopbal van invaller Chris Dedden echter alert en zorgde er daarmee voor, dat Waterpoort Boys met een punt de droge kleedkamer op het op de zee gewonnen land opzocht.

Hoewel men in “stoppage time” dus nog een behoorlijke mogelijkheid kreeg, was SSA Creil-Bant zoals hiervoor al werd vermeld, ongetwijfeld het meest gelukkig met de puntendeling, want over het geheel genomen mochten de geeelhemden die op 23 januari van het volgend jaar de competitie hervatten met een thuiswedstrijd tegen SC Bolsward, de meeste aanspraak op de overwinning maken. Die bleef echter uit en daardoor is Waterpoort Boys als het om de prijzen in vier A gaat vooralsnog niet meer dan toeschouwer.

Foto archief GrootSneek

Bron: https://pengel.weebly.com/