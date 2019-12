Nederlaag ONS Sneek slechts bijzaak

Sneek- Voor die bijzaak had scheidend trainer Paul Raveneau zijn ploeg op drie posities aangepast. Op links keerde Oege Sietse van Lingen terug, terwijl Pieter Mulder van de linkerkant van de defensie naar rechts verhuisde en Han van Dijk op het middenveld de positie innam, die Davey Lohman vorige week tijdelijk bekleedde en waarop Nick Kleen toen de wedstrijd afmaakte.

Met die wijzigingen moesten de Sneker oranjehemden in de eerste helft voornamelijk in de achteruit. Toch leverde de openingsfase maar een echte mogelijkheid op en daarbij voorkwam de Sneker defensie dat Rob Diderik de score opende. Vier minuten later viel de openingstreffer alsnog, toen Gilbrano Plet op rechts zijn tegenstander uitspeelde en diens voorzet door Mohammed Bendadi op Jerry Geurtsen werd teruggelegd.

Niet veel later verzuimde Plet nadat doelman Justin van der Dam een inzet had getoucheerd, om bij de tweede paal de tweede tegen de touwen te werken en met nog vijf minuten op de klok tikte Van der Dam bij een inzet van Donny van der Wal de bal opnieuw buiten de palen. Zo leek de rust met een 0-1 stand te worden bereikt, maar in de 43ste minuut tikte doelman Gino Coutinho de bal na een voorzet van Oege Sietse van Lingen onvoldoende weg en schoot Ruendel Martina die eerder tegen Barendrecht ook al twee keer trefzeker was, bij de eerste Sneker mogelijkheid de afvallende bal tegen de touwen (1-1).



Die stand was geflatteerd, want Sparta Nijkerk was zoals gezegd, veel beter en zou dat verschil in de tweede helft ook in de score tot uitdrukking brengen. Nadat ONS Sneek in de tweede helft de van zijn hoofdwond herstelde Davey Lohman voor Han van Dijk binnen de lijnen had gebracht, sloegen de bezoekers voor de tweede keer toe. Bij een aanval over rechts werd Bryan Burgerhout diep gestuurd. Die kapte vervolgens Pieter Mulder uit en liet daarna Van der Dam met een krul in de linker bovenhoek geen kans.



Hoewel het spelbeeld nagenoeg gelijk was aan dat van de eerste helft en Sparta Nijkerk domineerde, hield de thuisclub niettemin nog zicht op een resultaat. Dat zicht werd met nog een kleine twintig minuten op de klok echter een stuk troebeler. Een vanaf links breed gespeelde bal werd door Mohammed Bendadi opgepikt en met een fraaie inzet die het midden hield tussen een schot en een lob, liet hij de 1-3 noteren.

Daarmee was de wedstrijd wel gespeeld en dat Justin van Groen er bij het scheiden van de markt na een kort genomen corner en na een voorzet van Bendadi nog 1-4 van maakte, was dan ook louter en alleen nog bijzaak in een bijzaak die zoals hiervoor al werd vermeld, in de schaduw stond het hiervoor genoemde eerbetoon.

ONS Sneek – Sparta Nijkerk 1-4 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Jerry Geurtsen (22.), 1-1 Ruendel Martina (45.), 1-2 Bryan Burgerhout (58.), 1-3 Mohammed Bendadi (72.), 1-4 Justin van Groen (90.)

Scheidsrechter: B. Sahiner

​Gele kaart:

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Oege Sietse van Lingen, Nick Kuipers, Denzel Prijor, Pieter Mulder, Tyson dos Santos (80. Nick Burger), Wesley Tankink, Han van Dijk (56. Davey Lohman), Jelle de Graaf, Ruendel Martina en Genridge Prijor (80. Sam Crowther)

Opstelling Sparta Nijkerk: Gino Coutinhu, Janic Makizodila, Wesley de Laat, Justin van Groen, Bryan Burgerhout, Jesse Buitenhuis, Donny van der Wal, Gilbrano Plet, Rob Diderik (78. Leon Broehof), Jerry Geurtsen en Mohammed Bendadi

Foto’s Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/