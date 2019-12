O.N.S. hoofdtrainer Paul Raveneau verlaat club aan het einde van het seizoen

Sneek- De Technische Commissie van ONS Sneek en hoofdtrainer Paul Raveneau hebben de afgelopen periode gesprekken gevoerd over zijn aflopende contract. De uitkomst daarvan is dat de samenwerking na afloop van dit seizoen stopt.

Raveneau: “Hoewel ik het bij ONS Sneek goed naar mijn zin heb, heb ik besloten om aan het einde van het seizoen te stoppen. De combinatie van een drukke baan bij een zorginstelling in Groningen en Hoogezand, een gezin met opgroeiende kinderen en het reizen van Groningen naar Sneek is niet niks. Het kost me veel energie en ik heb het gevoel dat ik mijn gezin daarmee te kort doe. Het was een moeilijke beslissing, want ONS Sneek is een warme club met bevlogen mensen en trainers met een uitstekende visie op opleiden. Maar ik ga het seizoen bij ONS Sneek goed afmaken. We hebben een enthousiaste groep die op veel gebieden aan het groeien is. Er is nog veel om dit seizoen voor te strijden. Daar heb ik zin in en kijk ik naar uit”.

Joan van der Veen, voorzitter TC: “We vinden het jammer dat Paul Raveneau ONS Sneek gaat verlaten. We hadden graag verder met hem gewerkt. ONS Sneek wil Paul bedanken voor de professionele wijze waarop hij leiding heeft gegeven aan spelers en staf van het eerste elftal. Paul heeft onze club de afgelopen anderhalf jaar op het veld tijdens wedstrijden en tijdens zijn uitstekende trainingen, als ook daaromheen op uitstekende wijze vertegenwoordigd. Wij wensen hem en zijn gezin dan ook veel succes voor de toekomst”.

Foto Henk van der Veer