De bal rolt weer… voorbeschouwing 14 en 15 december 2019

SNEEK – De op één na laatste editie van “De bal rolt weer ….” van 2019 begint traditiegetrouw met de resultaten van de Sneker clubs van het afgelopen weekeinde. Afgelopen zaterdag verloor ONS Sneek met ruime cijfers van DOVO en was DWP net iets effectiever van Sneek Wit Zwart ZM. Alleen Waterpoort Boys won die dag en versloeg TOP ’63 dankzij een flitsend Sneker kwartiertje. Op zondag werd dat voorbeeld door Sneek Wit Zwart en LSC 1890 tegen resp. VKW en EMMS gevolgd, terwijl Black Boys tegen De Wâlden de punten deelde en daarmee voor de vierde keer op rij ongeslagen bleef.

Komend weekeinde wacht ONS Sneek met koploper Sparta Nijkerk een mooie, maar ook lastige apotheose van 2019. Die is voor Sneek Wit Zwart ZM en Waterpoort Boys overigens niet minder lastig, want zij nemen het op tegen Workum en SSA Creil-Bant en dat zijn resp. de koploper en de nummer drie van de ranglijst. Ook Black Boys treft een dag later met MKV ’29 de nummer drie, terwijl Sneek Wit Zwart en LSC 1890 met SV Dalfsen en VENO althans op papier een minder lastige tegenstander voor de kiezen krijgen.

ONS Sneek – Sparta Nijkerk

​zaterdag 14 december 2019 – 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

Na de mooie zege op Barendrecht werd van de wedstrijd tegen directe concurrent DOVO toch het nodige verwacht, maar de Snekers lagen halverwege al in geslagen positie en gingen uiteindelijk hard onderuit. Daar kwam gisteren de uitschakeling van het tweede elftal dat in de beker tegen SC Leovardia een 2-0 voorsprong uit handen gaf, nog eens bovenop en daarmee werd het niet de week van ONS Sneek.

Het is tot nu toe wel het seizoen van Sparta Nijkerk dat in de laatste speelronde voor de winterstop “South Park: aandoet. De ploeg trok al dertien keer aan het langste eind moest alleen in speelronde zes de punten aan de tegenstander (SteDoCo) laten. De Spartanen wonnen dan ook de eerste periode en voeren soeverein de ranglijst aan. Daarbij is de voorsprong op naaste belager DVS ’33 Ermelo dermate groot, dat men vorige week al tot “Herbstmeister” werd uitgeroepen.

Bij de “oprichting” van de topklasse behoorde Sparta Nijkerk ook tot het deelnemersveld, maar na één seizoen moest men het deelnamebewijs al weer inleveren. Nadat men in het seizoen 2013-2014 in de hoofdklasse de titel greep, keerde men weer terug maar opnieuw was het optreden kortstondig. Vervolgens kende men twee keer een zevende en één keer een elfde plek drie ietwat kleurloze seizoenen, waarna men vorig seizoen via de play offs naar de derde divisie promoveerde en daarin zoals hiervoor al werd vermeld, in één keer naar de top doorstootte.

Die ontwikkeling is opmerkelijk, vooral als men bedenkt dat Sparta Nijkerk in de vorige jaargang Excelsior ’31 en Staphorst nog voor moest laten gaan, al was het verschil met de ploeg uit Rijssen slechts één punt en was alleen het doelsaldo van de ploeg uit de kop van Overijssel beter. Daarnaast verdient die prestatie bewondering omdat trainer Eric Speelziek het in de derde divisie nagenoeg met dezelfde spelersgroep moet doen en aan het begin van deze jaargang met doelman Gino Coutinho (NEC Nijmegen). verdediger Leroy Oehlers (FC Lisse), aanvaller Maurice de Ruiter (IJsselmeervogels) en een paar spelers uit eigen gelederen slechts een handjevol nieuwe spelers mocht verwelkomen.

Van hen heeft Coutinho zich in de basis geknokt, terwijl Maurice de Ruiter die eerder in Ermelo ook al als een schutter van formaat te boek stond, tot nu toe met negen treffers de meest trefzekere speler is en dat terwijl hij niet eens in alle duels aan de aftrap verscheen. Hij wordt met zeven treffers gevolgd door Gilbrano Plet die de club na dit seizoen gaat verlaten. Dat laatste doet aanvaller Adriaan Kruisheer ook, want hij verruilt in de zomer van volgend jaar het oranje voor het geel-zwart van het al genoemde DVS ’33 Ermelo. Voorlopig leveren zij echter een bijdrage aan de ongekende succesreeks van Sparta Nijkerk, dat in de KNVB Beker de tweede ronde wist te bereiken en het daarin op 18 december op thuishaven De Ebbenhorst opneemt tegen eerste divisionist NAC Breda.

Het optreden van ONS Sneek lijkt een negatief van Sparta Nijkerk. Nadat men in de eerste speelronde in Almere tegen een duidelijke nederlaag aanliep, werden ONS na twee busreizen al in de eerste kwalificatieronde van de KNVB Beker door ADO ’20 uitgeschakeld. Daarna wist men in competitieverband alleen nog tegen SteDoCo, Ter Leede, Goes en Barendrecht punten te pakken, al kreeg men een paar keer te weinig en voetbalde men een aantal keren op ooghoogte. Of dat komende zaterdag ook het geval zal zijn, lijkt op basis van de cijfertjes niet waarschijnlijk. Maar wie weet, heeft ONS dan net zo’n goede dag als tegen Barendrecht en heeft Sparta Nijkerk de viering van het winterkampioenschap nog in de benen.

SV Dalfsen – Sneek Wit Zwart

zondag 15 december 2019 – 14.00 uur

​Sportpark Gerner – Dalfsen

Na de moeizame wedstrijd tegen WVV had Sneek Wit Zwart in tegenstelling tot vorig seizoen afgelopen zondag ook de nodige moeite met VKW. Treffers van Matts Bruining (2x) en Gerben Visser bleken echter net genoeg om de drie punten in Sneek te houden en om als koploper in speelronde twaalf aan de elfde wedstrijd te beginnen. In die elfde wedstrijd is SV Dalfsen de opponent, waarna Sneek Wit Zwart vlak voor Kerst de eerste seizoenshelft afsluit met de inhaalwedstrijd tegen GOMOS.

​SV Dalfsen kwam op één seizoen derde klasse en vier seizoenen vijfde klasse na, continue in de vierde klasse uit. In het seizoen 2016-2017 werd met zes punten voorsprong in de vierde klasse de titel gepakt en bij de entree in de derde klasse troefde men de concurrentie meteen weer af,. Vorig seizoen bleef men o.a. Lemelerveld, Heerde en Stadskanaal voor en eiste men voor de derde keer op rij de schaal voor zich op. Daarmee verrichte men toch zoiets als een klein wonder, want een opmars in één ruk van de vierde naar de eerste klasse is slechts weinigen gegeven.

​Bovendien lijkt SV Dalfsen zich in de eerste klasse tot een blijvertje te ontwikkelen, want na elf speelronden neemt men met zeventien punten plek zes in. Vijf keer bleek de promovendus die bij de jeugd met ASC ’62 samenwerkt, tot nu toe de sterkste, twee keer kwam men remise overeen en vier keer moest men de eer en de punten aan de tegenstander laten. Van de hiervoor genoemde overwinningen kwamen vier in de laatste vijf speelronden tot stand en mede daardoor heeft men inmiddels al een behoorlijke voorsprong opgebouwd op de plekken, waar men zich doorgaans met het geharrewar rondom lijfsbehoud bezig houdt.

​Dat dankt de ploeg van trainer Jacob Grooten – de man achter de ongekende succesreeks – niet in de laatste plaats aan de offensieve kwaliteiten. Met 26 treffers is SV Dalfsen na Hoogzand, Sneek Wit Zwart en GRC Groningen momenteel namelijk de meest scorende ploeg. Daarbij valt op dat de productie door een breed scala aan spelers wordt verzorgd, al springen Jeroen Kamphuis en Joren Rietman er met resp. acht en vijf treffers wel bovenuit. Ook verdedigend heeft men de zaken aardig op orde, want met nog geen twee tegentreffers per wedstrijd valt SV Dalfsen bepaald niet uit de toon.

​De toon op Tinga was na afgelopen zondag na de benauwde winst op VKW zeker niet euforisch, maar het duel leverde zoals assistent-trainer André Semplonius het na afloop terecht verwoordde, wel mooi drie puntjes op. Met die drie punten bleef men gedeeld koploper, al deed WVV er een wedstrijd meer over om het aantal van 23 punten te vergaren. Wanneer Sneek Wit Zwart komende zondag aan dat totaal nog eens drie toevoegt, dan gaat de ploeg van trainer Germ de Jong nadat eerder al de eerste periodetitel en deelname aan de nacompetitie veilig werd gesteld, vrijwel zeker de winterstop als winterkampioen in.

Maar winnen op sportpark Gerner zal niet eenvoudig worden. Tot nu toe greep alleen SC Stadspark daar de volle buit, terwijl topploegen als Heerenveen en Hoogezand met slechts een punt werden afgescheept. Sneek Wit Zwart waarbij ​Ifeayi Gorissen en Martijn Zwaga voor zover bekend niet inzetbaar zijn, is dus gewaarschuwd. De ploeg zal echt gefocust moeten zijn, wil men de drie punten mee naar Sneek nemen, want anders is het niet ondenkbaar dat Semplonius het na afloop anders moet verwoorden.

LSC 1890 – V.E.N.O.

zondag 15 december 2019 – 14.00 uur

​Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

EMMS had zich afgelopen zondag aan LSC 1890 aangepast en dat pakte in het eerste half uur niet goed uit. Nadat de thuisclub op zijn schreden terugkeerde, veranderde het spelbeeld echter en diep in de tweede helft toen de thuisclub met een man minder de aansluiting tot stand bracht, kwam de Sneker zege nog even in het geding. De formatie uit de Waterpoortstad trok de overwinning echter over de streep en steeg daardoor naar plek zes. Daarmee staat LSC 1890 beduidend hoger dan VENO, dat komende zondag het sportpark aan de Leeuwarderweg met een bezoek vereert.

VENO is actueel namelijk de hekkensluiter in de tweede klasse K. De ploeg wist tot nu toe in elf wedstrijden slechts vier punten te vergaren. Tegen Oerterp werd met 1-1 gelijk gespeeld en anderhalve week terug schreef de ploeg van trainer Dennis van den Driessche in en tegen Drachten de eerste driepunter bij. De overige negen wedstrijden gingen verloren en derhalve moet de club uit Vollenhove op bijna de helft van de competitie vrezen, dat het debuut in de tweede klasse niet langer dan een seizoen zal duren.

Die tweede klasse bereikte VENO doordat men in de voorbije twee seizoenen een stormachtige ontwikkeling doormaakte. Nadat men in de nu bijna 45-jarige historie altijd in de derde, vierde of vijfde klasse uitkwam, greep men twee seizoenen terug in de vierde klasse E namelijk de titel. Dat kunstje werd vorigs seizoen in de derde klasse D herhaald en derhalve komen de roodhemden in deze jaargang voor het eerst in hun bestaan in de tweede klasse uit.

SV VENO ontstond trouwens door een fusie van de voetbalverenigingen SVV en Fulnaho. De Sportvereniging Vollenhove (SVV)) werd in 1944 opgericht en Fulnaho zag aan het eind jaren van de jaren veertig het levenslicht. In 1976 werden beide clubs ontbonden en ging men samen onder de naam VENO, dat staat voor Via Eenheid Naar Ontplooiing. Om met betrekking tot de realisatie van een nieuwe sportaccommodatie een krachtig geluid richting de gemeente te laten horen, werd de club kort na de samensmelting een omnivereniging met naast voetbal ook sporten als handbal, volleybal en tennis in het pakket. Na de verplaatsing naar het huidige sportpark (De Benten) en de realisatie van een multifunctioneel centrum met sporthal en tennisbanen gingen de andere takken van sport hun eigen weg en ging VENO als voetbalclub verder.

​LSC 1890 is zoals bekend, ook een combinatie van verenigingen en was in de beginjaren ook een soort van omnivereniging. De ene helft van de combinatie i.c. Lycurgus bedreef in de beginjaren namelijk cricket en croquet en later ook kaatsen en lawntennis, al was dat uiteindelijk geen lang leven beschoren. Vanaf 1895 was voetbal de hoofdmoot en dat jaar werd Lycurgus dat in 1907 met Sparta fuseerde, kampioen van Friesland.

Zo’n hoogtepunt hadden de kenners op weg naar de 130ste verjaardag ook in gedachten en qua voetbal was dat ook heel goed mogelijk geweest. Behoudens de wedstrijd tegen Drachten was LSC 1890 in de meeste andere duels namelijk beter. Niettemin ging het vanaf medio oktober tot en met begin november vier keer op rij mis met als gevolg dat de achterstand op de lijstaanvoerder Lemelerveld inmiddels al dertien punten bedraagt. Om nog een rol te kunnen spelen, moet men hopen dat de koploper evenals een aantal andere clubs bovenin in de rest van het seizoen punten gaat verspelen. Voorwaarde is echter wel dat de formatie van trainer Erik van der Meulen zelf blijft winnen en dat laatste moet in ieder geval komende zondag geen probleem zijn.

Sneek Wit Zwart ZM – Workum

zaterdag 14 december 2019 – 15.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Sneek Wit Zwart ZM kwam afgelopen zaterdag vaak en overal een stap te laat. De ploeg ging daardoor tegen een effectief en in de laatste fase in ondertal spelend DWP met 4-3 onderuit. Door die nederlaag zakte ZET EM naar de derde plaats en zit de titel “Herbstmeister” er niet meer in. De achterstand op lijstaanvoerder Workum bedraagt met nog één speelronde te gaan namelijk vier punten en zelfs als men zaterdag van de roodhemden wint, zal die overigens nietszeggende titel niet in de Sneker prijzenkast terecht komen.

Workum kwam tussen het midden van de jaren zestig en het seizoen 2000-2001 in vijf periodes in totaal 22 seizoenen in de tweede klasse uit. Na de degradatie in 2001 moest de club twee jaar later opnieuw een stap terug doen. In het tweede seizoen in de vierde klasse haalde men de titel naar De Rolpeal, waarna het heroptreden in de derde klasse exact een seizoen duurde. Na zeven jaar lukte het om via de play offs het verloren gegane terrein weer te heroveren en sinds het seizoen 2013-2014 komt de hoofdmacht weer in de derde klasse uit.

Behoudens het seizoen 2017-2018 toen men als tiende eindigde, behoorde Workum in alle andere seizoenen na de hervorming tot de ploegen die de dienst uitmaakten. Drie keer bereikte de ploeg de eindstreep als derde en twee keer als vierde, waarbij men alle keren aan de nacompetitie om promotie naar de tweede klasse deelnam. De stap naar het niveau waarop men in het verleden dus 22 seizoenen acteerde, bleek echter steeds een brug te ver, maar wie weet lukt het de hoofdmacht om volgend voorjaar het 80-jarig jubileum wel van een gouden randje te voorzien.

Dat gouden randje lijkt niet ondenkbaar, want na elf speelronden leidt de formatie van trainer Jente Bootsma met 26 punten de dans. Zijn ploeg ging tot nu toe alleen bij Heerenveense Boys onderuit, terwijl bij TONEGO en bij Oeverzwaluwen gelijk werd gespeeld. De overige acht duels werden in winst omgezet en met die resultaten heeft Workum bij het ingaan van de laatste speelronde voor de winterstop een marge van drie punten op naaste belager DWP en zoals hiervoor al werd vermeld, een voorsprong van vier punten op Sneek Wit Zwart ZM.

In het weekeinde dat men zelf bij laatstgenoemde op bezoek gaat en DWP bij nummer vier Heerenveense Boys aantreedt, zou men die marge verder kunnen uitbouwen. Dan moet Heerenveense Boys van DWP winnen en moet men zelf in Sneek als winnaar van het veld stappen. Winnen is voor de roodhemden echter geen absolute must en voor Sneek Wit Zwart ZM wel, wil men niet verder achterop raken en wil men de droom van een derde titel op rij niet richting bedrog laten afglijden.

De druk ligt dan ook bij de Snekers, maar dat hoeft echter niet persé een nadeel te zijn. In zo’n situatie hoeft de trainer die weer over Dany Mohamad kan beschikken, de ploeg meestal niet op scherp te zetten. Bovendien heeft men met Thijs Goes, Kevin Huitema en Freerk de Jong een aantal spelers in de gelederen die in hun rijke carrière voor hetere vuren hebben gestaan. Spelers die weten waar Abraham de mosterd haalt en die in staat moeten zijn om de rest op sleeptouw te nemen. Als dat gebeurt, dan dichten we Sneek Wit Zwart ZM een goede kans toe en anders ……. blijven de Snekers in de wachtkamer zitten en wordt de rij wachtenden voor hen mogelijk iets langer.

SSA Creil-Bant – Waterpoort Boys

zaterdag 14 december 2019 – 15.00 uur

Sportpark Creil – Creil

Waterpoort Boys was afgelopen zaterdag beter dan TOP ’63, maar had toch veel tijd nodig om de ploeg uit Top en Twel op de knieën te dwingen. Pas in het laatste kwartier nam de Wéé Péé Béé definitief afstand en werd alsnog een ruime en enigszins geflatteerde overwinning bijgeschreven. Met die overwinning verkleinden de geelhemden de achterstand op de kop en dat kwam mede doordat de tegenstander van komende zaterdag i.c. SSA Creil-Bant bij hekkensluiter De Wâlde toch wel verrassend punten liet liggen.

SSA Creil-Bant is dit seizoen een nieuwe naam aan het firmament, waarbij de clubs Creil en Bant besloten om de krachten te bundelen. Die bundeling was min of meer uit nood geboren, want beide verenigingen timmerden sportief niet echt aan de weg. Creil dat in 1956 werd opgericht, deed dat de laatste drie seizoenen in de vierde klasse van het zaterdagvoetbal. Daarin speelde men met achtereenvolgens twee keer een negende en een elfde plaats niet echt een vooraanstaande rol, terwijl het in 1953 opgerichte Bant in diezelfde periode weliswaar een klasse hoger speelde maar in de derde klasse zondag evenmin potten kon breken en vorig seizoen met slechts negen punten de competitie zelfs als “Tabellenletzte” afsloot.

De Samenwerking Senioren Afdeling bleek tot nu toe een schot in de roos, want de polderbewoners behoren dit seizoen tot nu toe tot de clubs die in vier A de dienst uitmaken. De combinatie kwam met zeges op HJSC en Foarut voortvarend uit de startblokken, waarna men in speelronde drie tegen de huidige koploper AVC tegen een behoorlijke zeperd aanliep. Vervolgens stapte men echter zes keer als winnaar van het veld, waarna SSA Creil-Bant nipt van een andere titelkandidaat i.c. SC Franeker verloor. Afgelopen zaterdag liet men zoals hiervoor al werd vermeld, bij De Wâlde punten liggen en daardoor raakte men niet alleen de koppositie kwijt, maar werd het verschil met Waterpoort Boys ook teruggebracht tot drie punten.

​SSA Creil-Bant behaalde tot nu toe het gros van de punten tegen clubs uit pak ‘m beet de onderste helft van de ladder en wist alleen van het dit seizoen sterk acterende Delfstrahuizen te winnen, al was dat wel met het kleinst mogelijke verschil. Tegen de andere “topploegen” ging de formatie van trainer Kees Maes echter onderuit, al gebeurde dat slechts één keer met duidelijke cijfers en viel het muntje de andere keer maar net de verkeerde kant op. Niettemin zou men op basis van die resultaten kunnen concluderen dat SSA Creil-Bant tot nu toe wellicht boven zijn stand heeft geleefd en dat de huidige positie mede het gevolg is van een niet al te ongunstig programma.

​In tegenstelling tot SSA Creil-Bant hielden de Snekers de toppers op een gelijkspel en had er zeker tegen AVC meer ingezeten. Alleen tegen Delfstrahuizen verloor de ploeg van trainer Janco Croes, al gebeurde dat wel in een periode dat de oefenmeester vanwege blessures niet over een volledige selectie kon beschikken. Sinds die pot zijn de geelhemden echter al zes speelronden op rij ongeslagen en behoren ze in vier A inmiddels tot de ploegen op het vinkentouw.

Om dat touw vast te houden dient er komende zaterdag gewonnen te worden. Immers bij een overwinning blijft Waterpoort Boys in het spoor, terwijl dat touw bij verlies door de pootjes glipt. De opdracht is dan ook volstrekt duidelijk. Die opdracht dient waarschijnlijk zonder Patrick Bles te worden uitgevoerd, want hij is volgens onze informatie nog niet (voldoende) hersteld van de blessure die hij tegen AVC opliep. Voor de rest kent Waterpoort Boys voor zover bekend, geen problemen. De verwachting luidt dan ook dat “De la Cruz” dezelfde pionnen op het bord zal zetten als tegen TOP’63 en hopelijk schaken die dan net zo goed en het liefst nog beter dan in de voorbije weken.

Black Boys – M.K.V. ’29

zondag 15 december 2019 – 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Op een winderig sportpark was het spelaandeel van de thuisclub in de eerste helft iets groter, zonder dat dit noemenswaardige kansen opleverde. In de tweede helft zorgde niet alleen De Wâlden voor enige dreiging, maar waren de Zwartjes ook een aantal keren dicht bij een treffer. Gescoord werd er echter niet en uiteindelijk hadden beide ploegen vrede met de doelpuntloze remise en Black Boys misschien nog wel het meest, omdat de ploeg voor het eerst in Damwoude een punt wist te bemachtigen en daarmee bovendien voor de vierde keer op rij ongeslagen bleef.

.

MKV ’29, de tegenstander van komende zondag, bleef overigens al acht speelronden op rij ongeslagen en hengelde met die indrukwekkende serie in totaal 22 punten binnen. Daardoor betreedt de ploeg uit Leeuwarden het Schuttersveld niet alleen als de nummer drie van de ranglijst maar zeker ook als “Mannshaft der Stunde”, al is men voor wat betreft de titelstrijd voorlopig nog toeschouwer bij de voorstelling van De Wilper Boys en SC Boornbergum ’80.

In de voorbeschouwingen op dit seizoen werd “Met Kracht Vooruit” dat in 1929 werd opgericht en dat in 1935 de voetbalvereniging Geel-Wit opslokte, overigens door de kenners wel in de top van de ranglijst verwacht en dat ondanks de vrije val die de ploeg sinds 2017-2018 doormaakte. in dat seizoen eindigden de Leeuwarder in de tweede klasse met slechts vijf punten stijf onderaan en vorig jaar moest men in de herkansing om lijfsbehoud andermaal het hoofd buigen. Dat alles stond in schril contrast tot de eerste jaren van dit decennium, toen men de omgekeerde weg bewandelde. Nadat de roodhemden in het seizoen 2011-2012 in de vierde klasse kampioen werden, ging de vlag twee jaar later namelijk opnieuw in top en trad de club voor het eerst in zijn 90-jarig bestaan toe tot de tweede klasse.

Jan Hankel die voor het tweede jaar de technische touwtjes in handen heeft beschikt over een relatief jonge ploeg en zeker als oudgedienden als Vincent Houttuin en Jeroen de Wind buiten beschouwing worden gelaten. Deze beide krachten zetten een aantal seizoenen terug bij Blauw Wot ’34 al een punt achter hun carrière, maar werden met ingang van dit seizoen gereanimeerd en naar sportpark Nijlan gehaald om samen met o.a. ras-MKV’er en topscorer Joey Schotanus de neerwaartse spiraal om te buigen.

Dat laatste lukt zoals hiervoor al werd vermeld, tot nu toe zeer behoorlijk, net zoals Black Boys redelijk presteert. De Snekers vonden evenals MKV ’29 in de eerste speelronden een aantal titelkandidaten tegenover zich en kenden mede daardoor een beroerde start. Daarna liep men alleen nog tegen SC Joure en koploper De Wilper Boys in het mes, al was laatstgenoemd verlies eigenlijk onnodig. Tegen wat we met alle respect “de mindere goden” noemen, voegde de formatie van trainer Lars Niemarkt ondanks dat men niet altijd goed voetbal liet zien, echter steeds punten aan het totaal toe.

Of men zondag weer punten aan het totaal kan toevoegen, blijft afwachten. Het zal op basis van de resultaten niemand verbazen dat MKV ’29 als favoriet wordt aangemerkt. Black Boys bewees echter in een aantal duels zoals in het hiervoor al gememoreerde duel met De Wilper Boys, dat men op een goede dag gelijke tred met de top kan houden. Wellicht is dat zondag opnieuw het geval en alsdan staan de “All Blacks” er bij het ingaan van de winterstop toch veel beter voor dan in voorgaande seizoenen, toen men eerst in extremis het vege lijf wist te redden.

Foto archief Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/