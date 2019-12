Bekeravontuur ONS Sneek 2 voorbij

Leeuwarden- ONS Sneek 2 is er niet in geslaagd om de derde ronde van de districtsbeker noord te bereiken. Nadat de ploeg van trainer Harvey de Boer eerder met speels gemak derdeklasser Makkum elimineerde, vonden de reservisten gisteravond hun Waterloo tegen het eveneens in de derde klasse uitkomende SC Leovardia.

ONS Sneek 2 dat met Tom Arissen, Joël Brandsma (foto), Jan Dommerholt, Sydney de Jong en Davey Lohman vijf spelers uit het A-kader binnen de lijnen bracht, leek aanvankelijk in Leeuwarden op weg naar een eenvoudige overwinning. Nadat de ploeg in de eerste helft in kort tijdsbestek twee keer scoorde, leidde men halverwege namelijk met 0-2 en wees niets in de richting van uitschakeling. Na rust kantelde de lijstaanvoerder van de derde klasse B echter de wedstrijd. Eerst zorgde Aimin Ait Bihi voor de aansluiting en met nog iets meer dan een kwartier op de klok bracht Kian Visser de thuisclub langszij. Vijf minuten later bezorgde Bihi met zijn tweede van de avond de ploeg van het trainersduo James Docherty-Johan Groote toch nog een een plek in de kokertjes voor de derde ronde.

Daarin krijgen de Leeuwarders gezelschap Buitenpost, Heeg en RWF die zich gisteravond ten koste van resp. Drachtster Boys, Dokkum en VC Trynwalden eveneens voor de derde ronde wisten te plaatsen. SC Joure dat ‘t Fean ’58 met 4-1 uitschakelde, moet voor een plek in diezelfde kokertjes eerst nog in de tussenronde met Flevo Boys zien af te rekenen.

SC Leovardia – ONS Sneek 2 3-2 (0-2)

Doelpunten: 0-1 n.b. (28.), 0-2 n.b. (29.), 1-2 Aimin Ait Bihi, (54.) 2-2 Kian Visser (73.), 3-2 Bihi (78.)

Scheidsrechter: R.J. van der Molen

Gele kaart:

Opstelling ONS Sneek 2: Dick Baron, Glenn Buma, Feike Douwe Zijlstra, David Bergsma, Joël Brandsma, Tom Arissen, Sydney de Jong, Sam van der Werff, Nick Kleen, Davey Lohman en Jan Dommerholt – wisselspelers: Ruud Bergsma, Jorn Dijkstra, Welke Faber, Thierry Kinart, Dani Al Nashi, Pedram Pishdar, Ezekiel Vita

Foto archief Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/