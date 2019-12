Opnieuw spannende pot Neptunia’24 dames

Sneek-Afgelopen weekend kwamen de dames van Neptunia’24 weer in actie, ditmaal tegen WS Twente, vijfde in de poule. De dames begonnen sterk en na de eerste periode was de stand nog steeds 0-0. Tijdens de tweede en derde periode bleef het spannend met een gelijkspel. Leftie Simone krikte de stand op door een aantal mooie backhands en ook Bernice wist het doel van afstand een aantal keer te vinden. Helaas wisten de dames uit het verre Twente in periode 4 toch net wat vaker te scoren en te profiteren van fouten van het thuisteam en eindigde de wedstrijd met 6-8 in het voordeel van WS Twente.

Volgende week komen de dames opnieuw in actie in thuisbad ‘It Rak’ tegen de Walvisch, het beloofd een leuke wedstrijd te worden!

Doelpunten: Simone van der Zwan (3x), Bernice Dijkhuis (2x) en Joni de Graaf (1x).

Foto: Elzo Dijkhuis