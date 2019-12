Judo Club Sato sterk in Bremen

Bremen- Afgelopen weekend hebben zes judoka’s van Judo Club Sato meegedaan aan het judo toernooi Open Bremen. Op zaterdag mochten Inaya Verharen en Nadja Rokic uitkomen in de leeftijdscategorie -12. In deze sterk bezette poule won Inaya Verharen het zilver. Ruben Walinga en Mark Klokman kwamen uit in de leeftijdscategorie -18. In deze poule werd Ruben Walinga knap tweede en Mark Klokman derde.

Op zondag mochten Mark Klokman Ruben Walinga Brian Smid en Omar Rokic judoën in de leeftijdscategorie -15. In deze sterke poules won Omar Rokic goud in de gewichtsklasse -37, Ruben Walinga Brons in de gewichtsklasse -40, en Mark Klokman in de gewichtsklasse -43 het zilver. Een uitstekende prestatie van de judoka’s op dit zeer sterke internationale judo toernooi in Bremen!