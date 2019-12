FC Burgum komt met de schrik vrij tegen Nijland

Nijland- Bijna knokte VV Nijland zich zaterdag naar een puntje tegen fusieclub en koploper FC Burgum. Pas in de 88ste minuut maakten de Burgumers het verschil.

Nijland speelde georganiseerd en geconcentreerd en maakte het FC Burgum zaterdagmiddag erg lastig. De Burgumers hadden verreweg het meeste balbezit, kregen in de tweede helft een paar opgelegde kansen en wonnen uiteindelijk ook verdiend. Met enig fortuin werkte Abe Koopmans in de 88ste minuut de winnende treffer binnen, Nijland in mineur achterlatend.

Maar wat was Nijland zaterdag dicht bij een stunt. De sterk ingevallen Nico Pieter Bonnema nam in de 80ste minuut het Burgumer doel vanaf eigen helft (!) onder vuur. Zijn prachtige knal leek tegen de touwen te vliegen, ware het niet dat doelman Arjen Tolman nog net een hand tegen de bal wist te krijgen. Bij die redding liet Tolman de bal los, waarna het er even op leek dat de bal alsnog over de doellijn zou rollen. Heel Burgum haalde opgelucht adem toen Tolman de bal uiteindelijk nog maar net voor de doellijn kon tegenhouden.

Fusieclub FC Burgum gaat ruim aan kop in de tweede klasse. Het team verloor tot dusverre slechts één keer. Nijland sprokkelde slechts één puntje en heeft de rode lantaarn in handen. Maar wat weerde Nijland zich zaterdagmiddag kranig tegen de gedoodverfde kampioenskandidaat. De in het rood spelende bezoekers waren niet van plan zich naar de slachtbank te laten leiden en knokten zich vanaf minuut 1 in de wedstrijd. FC Burgum had alle moeite om door de linies van Nijland te spelen en kwam in de eerste helft maar nauwelijks tot kansen.

Irolt Biesma keepte een puike partij, zoals eigenlijk alle Nijland-spelers een pluim verdienden voor de getoonde inzet en discipline. Met de uitstekend spelende Siard Luinenburg op de plek van de geschorste aanvoerder Eelke van der Wal en de teruggekeerde Arjan van der Wal liet Nijland het initiatief graag aan FC Burgum.

De koploper werd in de eerste helft slechts sporadisch gevaarlijk, terwijl Nijland er aan de andere kant ook een paar keer gevaarlijk uit kwam. De doelpogingen van Mark Zijlstra – die vorige week nog scoorde in de met 2-1 verloren uitwedstrijd tegen Be Quick Dokkum – en Pier Gerbrandy vlogen over het doel. De sterk spelende Jordi Albada maakte een prima steekpass van Yorn Sikkenk onschadelijk. Met een puike redding voorkwam Biesma net voor rust de 1-0. Een mooie volley na een afgeslagen hoekschop werd door de goalie ternauwernood tot corner verwerkt.

Met Nico Pieter Bonnema voor Arjan van der Wal begon Nijland met nieuwe energie aan de tweede helft. FC Burgum drong in de tweede helft steeds maar aan, kreeg enkele goede mogelijkheden en Nijland ontsnapte een paar keer. Onder andere Yorn Sikkenk miste twee goede kansen. Bij een van zijn doelpogingen redde keeper Biesma uitstekend. De pijlsnelle Harmen Vlietstra slaagde er vervolgens niet in om de rebound binnen te werken.

Nijland brak ook een paar keer gevaarlijk uit. Een prima voorzet van Pier Gerbrandy werd in het begin van de tweede helft in één keer op de slof genomen door Bonnema. Zijn technisch mooie volley verdween over het Burgumer doel. Even later wist de uitgebroken Jildert de Boer na het passeren van een verdediger de bal niet bij de vrijstaande Bonnema te bezorgen. Verderop in de tweede helft probeerde Bonnema het vanaf rechts, maar zijn knappe schot werd gevangen door Tolman. Intussen was

het voor Nijland telkens opletten geblazen. De buitenspelers van FC Burgum werden echter zeer goed verdedigd door de gebroeders Kooistra.

Toen de fabuleuze doelpoging van Nico Pieter Bonnema vanaf eigen helft net geen 0-1 opleverde, was het uiteindelijk toch FC Burgum dat de zege afdwong. Een doelpoging van een paar meter afstand werd in eerste instantie nog door Biesma gekeerd, maar in de rebound was de keeper net niet meer in staat om een tweede schot van nog dichterbij te keren. FC Burgum vierde de winnende treffer uitbundig. Nijland probeerde nog wel de gelijkmaker te forceren, maar kwam in het restant van de wedstrijd niet meer tot grote kansen.

Een paar minuten na de 1-0 floot de prima leidende scheidsrechter Smid voor het laatst en gingen de Nijlander felicitaties uit naar de koploper. Voor de vijfde keer deze competitie verloor Nijland een wedstrijd met 1 doelpunt verschil.

Volgende week komt de nummer voorlaatst Zwaagwesteinde naar het Zweitse Huitema Sportpark.