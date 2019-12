Black Boys zet ongeslagen reeks voort

Damwoude-Black Boys heeft in Damwoude de ongeslagen reeks van de laatste weken waarin tegen Warga gelijk werd gespeeld en waarin van ONB en Langweer werd gewonnen, voortgezet, al moesten de Zwartjes in tegenstelling tot de llaatste twee wedstrijden tegen De Wâlden genoegen nemen met een punt. Op sportpark Op de Skieding bleek de defensie van de thuisclub te sterk en lukte het niet om te scoren. En aangezien ook de verdediging van Black Boys nagenoeg niets weggaf, stond er bij het laatste fluitsignaal van arbiter Strampel een doelpuntloze remise op het scorebord.

Trainer Lars Niemarkt moest het in deze wedstrijd overigens zonder o.a. Mladen Dubravac, Dennis Kempen en Thierry Waffleu Talla doen. De oefenmeester had zichzelf en Rui Jorge Kelly onder de wapenen geroepen, terwijl Justin Wolfswinkel ook weer van de partij was. Met hen bleef Black Boys dus voor de vierde keer op rij ongeslagen en met het gelijkspel in Noordoost Friesland stegen de “All Blacks” in vier B naar plek acht.

Doordat FC Harlingen bij De Wilper Boys het Friese voetbalwereldje verraste en de koploper met een 1-1 gelijkspel het eerste puntverlies bezorgde, bleef de afstand tot de zorgsector echter ongewijzigd. Die afstand bedraagt drie punten. Komende zondag moet Black Boys in de laatste wedstrijd van 2019 tegen MKV ’29 dat gisteren met 3-1 van ONB won en actueel met 23 punten op een derde plaats staat, proberen om dat verschil in takt te houden. Daarbij is gelet op de rest van het programma – vier ploegen onderin spelen tegen elkaar – een overwinning min of meer een must, omdat de voorsprong anders wel eens zou kunnen slinken.

De Wâlden – Black Boys 0-0

Scheidsrechter: J.H. Strampel

Opstelling Black Boys: Jan Broersma, Rui Jorge Kelly, Arjen Brinksma, Kewin de Jong, Richard Nieuwland, Justin Wolfswinkel, Harry Terpstra, Msokolo Ramazani Dieudonne, Lars van Dijk, Lars Niemarkt en Dennis Niemarkt

Foto archief Henk van der Veer

Bron:https://pengel.weebly.com/