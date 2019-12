Waterpoort Boys na zege back in business 

Sneek- Bij de afterparty waren Waterpoort Boys en TOP ’63 absoluut aan elkaar gewaagd, maar binnen de lijnen sloeg de wedstrijd in het voordeel van de geelhemden uit, al duurde het tot het laatste kwartier aleer de Wéé Péé Béé definitief afstand nam. Grote man aan de zijde van Waterpoort Boys was Tarik Hamdi die met een hattrick een niet onbelangrijk aandeel in de 4-1 zege van de Snekers had.

​Het eerste gevaar kwam overigens wel van de zijde van TOP ’63, maar een hectische situatie voor de Sneker goal waarbij de bal via de paal en doelman Stefan Rijpkema over de achterlijn ging, leverde de ploeg van scheidend trainer Henk van Hes uiteindelijk niet meer dan een corner op. Ook een aanval over links bracht weinig in het laatje, omdat de voorzet in de ballenvanger belandde. Waterpoort Boys was tot dan alleen via Romano Pasveer dreigend geweest, doch de inzet van de jarige middenvelder werd niet de kers op de taart en die bleef ook uit, toen een pass van Robert Minks enigszins paniekerig door de bezoekers werd weggewerkt. Toch zou de thuisclub nog binnen het kwartier op voorsprong komen, al reikte TOP ’63 daarbij de Snekers wel de helpende hand. De doelman van de bezoekers liet een vrije trap van Tarik Hamdi namelijk door zijn handen en benen glippen, waardoor de niet eens zo harde inzet tot doelpunt werd gepromoveerd.

Nadat Marcel Hempenius een vrije trap had weggewerkt, werd na een voorzet van Stefan Kroon een afvallende bal door Hamdi ruim over geschoten en trof Robert Minks na voorbereidend werk van Ron Huitema de paal. ​Top ’63 kwam in die fase niet echt in het stuk voor, maar kreeg na een klein half uur opeens een mogelijkheid in de schoot geworpen. Hidde Breukelaar stuitte daarbij echter op Rijpkema, waarna de rebound over de Sneker goal verdween. Die kans ontstond overigens na een glijpartij van Mathijs Bakker die even later met een prima pass Romano Pasveer alleen voor de keeper zette. Bij deze mogelijkheid werd de goalie echter ook tot winnaar uitgeroepen, waarna Tim van der Werf na een goedlopende aanval ruim over schoot en Tarik Hamdi bij de volgende Sneker poging geen medespeler wist te bereiken.

​Daarmee leek 1-0 de ruststand te gaan worden, maar het venijn zat in de staart. Na geklungel van o.a. Marcel Hempenius die verder overigens een sterke wedstrijd speelde, kwam de bal op de rand van de zestien bij Nathan Nauta terecht en diens inzet die onderweg nog licht getoucheerd werd, plofte in de verre hoek (1-1). Niet lang daarna had het ook zo maar 1-2 kunnen worden, doch Rijpkema pakte de inzet en voorkwam daarmee, dat zijn ploeg met een achterstand richting de catacomben ging.

Na de wisseling van speelhelft was er geen afnemer voor de goal om een prima voorzet van Stefan Kroon te verzilveren en even later was een pass van dezelfde speler net tekort en dat was ook het geval toen Hamdi met een pass Tim van der Werf in stelling probeerde te brengen. Vervolgens waren pogingen van Romano Pasveer en Stefan Kroon net niet zuiver genoeg waren om schade aan te richten, waarna een vrije trap van Hamdi feitelijk niet meer dan een trainingsballetje was. Een free kick van Top en Twel-makelij oogde daarentegen gevaarlijker, maar de kassa rinkelde daarbij uiteindelijk ook niet. Ook bij een flipperkast-situatie voor de TOP-goal rinkelde niets, terwijl dat apparaat doorgaans veel lawaai maakt.

Niet lang daarna ging Tim van der Werf voor eigen succes waar een pass op Robert Minks een betere optie was geweest, en vervolgens onderbrak diezelfde Van der Werf een pass die hij beter had kunnen laten lopen. Zo leek scoren voor de ploeg van trainer Janco Croes opnieuw het grootste probleem te worden, maar in het laatste kwartier werd dat probleem vakkundig de nek omgedraaid. Eerst schoot Tarik Hamdi nadat de bal na een corner opnieuw werd ingebracht, het ding bij de tweede paal hoog in de touwen en drie minuten later joeg hij een afvallende bal vanaf een meter of tien op fraaie wijze in het dak van het doel.

Na die treffer kreeg de middenvelder die later vanwege zijn hattrick ook nog de wedstrijdbal kreeg, een publiekswissel waarna een vrije trap van TOP ’63 niets teweeg bracht en een corner van de in blauw spelende geelhemden eenvoudig door Rijpkema werd gepakt. Die zag vervolgens dat een vrije trap van Marcel Hempenius over de achterlijn verdween en Mathijs Bakker de kans op 4-1 liet liggen. Die 4-1 zou echter alsnog vallen en wel in de laatste minuut, toen invaller Dylano van Dijk het zwakke been van zijn tegenstander opzocht om vervolgens met zijn zwakke been de bal beheerst in de rechter benedenhoek te schuiven.

Ondanks die verdiende zege schoof Waterpoort Boys daarmee in de stand niet op. Omdat SSA Creil-Bant dat volgende week in de laatste wedstrijd voor de winterstop de geelhemden ontvangt, tegen hekkensluiter De Wâlde niet verder kwam dan een gelijkspel, werd de achterstand op de kop door deze overwinning echter wel verkleind tot vier punten en daarmee is Waterpoort Boys toch weer een beetje back in business.

Foto: WPB

Bron: https://pengel.weebly.com/