Sneek Wit Zwart boekt benauwde zege

Sneek-Na de nederlaag van vorige week heeft Sneek Wit Zwart de tweestrijd met het Drentse VKW in zijn voordeel beslecht. Zo gemakkelijk als vorig seizoen toen de Snekers met 6-0 wonnen, ging het echter niet en de zege stond dan ook tot het laatste fluitsignaal ter discussie, maar uiteindelijk trok de ploeg van trainer Germ de Jong met 3-2 de overwinning over de streep.

​Op weg naar die streep kreeg Matts Bruining al vroeg in de wedstrijd de kans om de score te openen, doch doelman Martijn Mulder wist de bal nog net voor de doellijn te keren. Lang hoefde het thuispubliek echter niet op de openingstreffer te wachten, want nadat Sneek-doelman Danny Burgers een poging van de bezoekers onschadelijk had gemaakt, kopte aanvoerder Gerben Visser na iets meer dan een kwartier spelen de 1-0 tegen de touwen.

Vijf minuten later ontsnapte de ploeg van trainer Germ de Jong aan de gelijkmaker, toen Burgers bij een schot van Jonas Nijland een rebound moest toestaan en Anjo Willems de bal over de Sneek-goal joeg. Aan de andere kant kwam VKW ook goed weg toen Bruining de zestien binnen ging. Mulder kreeg nog net zijn hand tegen de inzetl en zag dat Gerben Visser een fractie van een seconde later een fractie tekort kwam om de tweede binnen te prikken. Niet veel later was het echter alsnog raak en opnieuw gebeurde dat met het hoofd en wel dat van Ruben Ybema die een corner binnen kopte. Vervolgens kreeg Sneek Wit Zwart nog een paar mogelijkheden om de voorsprong uit te bouwen, doch na een dik half uur stond de paal een derde Sneker treffer in de weg en op slag van rust belandde een opportunistisch schot van Matts Bruining naast de vijandelijke goal.

De tweede akte begon met een schrikmomentje, want kort na rust raakte VKW de onderkant van de lat en was de club uit Westerbork dicht bij de aansluiting. Vervolgens kwam het duel in de kabbelmodus en viel er voor het publiek niet al te veel te beleven. Pas in minuut 69 veerde het thuispubliek weer op, maar nadat Matts Bruining de doelman had omspeeld, werd hij alsnog door een verdediger gestuit. Niet veel later werd een voorzet van Alwin Velds door zowel de inmiddels ingevallen Stefan Westhof als door Gerben Visser gemist, waardoor de genadeklap uitbleef.

​Sterker nog, met nog zo’n tien minuten op de klok bracht Durk de Jong met een vrije trap van grote afstand de marge terug tot één en daarmee de spanning. In de slotminuut maakte Matts Bruining er echter 3-1 van, maar doordat VKW via De Jong binnen twee minuten antwoordde, bleef het tot het laatste fluitsignaal van arbiter Van Schaik een kwestie van billen knijpen. Sneek Wit Zwart liet verder echter niets meer toe en boekte derhalve een benauwde zege.

Sneek Wit Zwart – V.K.W. 3-2 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Gerben Visser (16.), 2-0 Ruben Ybema (27.), 2-1 Durk de Jong (82.), 3-1 Bruining (90.), 3-2 De Jong (90.+1)

Scheidsrechter: W. van Schaik

Gele kaart: Bart Bouwmeester (VKW)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Danny Burgers, Alwin Velds, Sydney Veltkamp, Gustavo van der Veen, Harvey de Boer, Klaas Boersma (80. Leon Faber), Kees Noordmans, Leon de Vries (68. Stefan Westhof), Ruben Ybema, Gerben Visser en Matts Bruining

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com/