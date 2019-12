Neptunia ’24 wint thriller tegen VKC uit Tubbergen

Sneek- De waterpoloheren van Neptunia’24 speelden zaterdag een belangrijke thuiswedstrijd tegen VKC uit Tubbergen. Beide ploegen zijn al jaren aan elkaar gewaagd en voorafgaand aan de wedstrijd stonden ze in punten gelijk. Neptunia trok aan het langste eind na een ware thriller: 15-14.

Van aftasten was zaterdag geen sprake; beide ploegen gingen er volle bak in en zorgden voor een veelvoud aan kansen. Het was VKC dat scherper was in de afronding en met een voorsprong de tweede periode in ging, maar de Snekers trokken het gat snel weer dicht en namen de wedstrijd in handen.

Aan de kant van VKC liepen de gemoederen hoog op. Coach Rudi van der Veldt nam een extra time-out en instrueerde z’n ploeg niet diezelfde fouten te maken. Dit verliep uitstekend en VKC kwam er even niet meer aan te pas. Toen in de laatste minuut een afstandsschot in het Sneeker doel belandde werd het nog even spannend maar Neptunia hield de tent verder dicht en pakte zo zeer belangrijke punten.

Volgende week is de laatste wedstrijd voor de eerste korte winterstop. Tegenstander in zwembad ‘it Rak’ is Deltasteur uit Kampen. De aanvang is om 17:00.

Doelpunten Neptunia’24: Dennis van der Veldt (4x), Arjen van Leeningen (3x), Edwin de Boer, Marco Volkers, Rutger van Leeningen en Sander van der Molen (allen 2x).