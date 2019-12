9e Cees Clement Cross in Rasterhoffpark groot succes

Sneek – Atletiekvereniging Horror organiseerde op zondag 8 december 2019 de 9e Cees Clement Cross in het Rasterhoffpark. Om 10.30 uur werd het evenement geopend met een trailrun over 3,7, 7,4 of 11,1 kilometer. Vanaf 12.30 uur vond de strijd om het Open Noord Nederlands Kampioenschap Veldloop plaats.

Voor de deelnemers aan de trailrun begon de Cees Clement Cross in het Rasterhoffpark met een herfstig karakter. Ondanks de wind en regen, mocht dat de pret niet drukken. De organisatoren van de negende editie beloofde dan ook dat het het een uitdagend parcours zou worden, wat het uiteraard ook werd met een hoop drek.

Gelukkig kwam in de middag het zonnetje tevoorschijn, toen tevens de strijd om het Open Noord Nederlands Kampioenschap Veldloop begon. Dit met als slotnummer de race over 6 kilometer voor vrouwen en 10 kilometer voor mannen. Nieuw aan deze editie was dat ook atleten (junioren en senioren) zonder wedstrijdlicentie van de Atletiekunie aan het kampioenschap konden deelnemen. Op de website https://uitslagen.nl/uitslag?id=2019120823509 staan de uitslagen van alle deelnemers aan de Cees Clement Cross.

Foto’s: Jolanda Siemonsma