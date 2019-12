LSC 1890 met de hakken over de sloot

Slagharen- Daar waar LSC 1890 vorige week bijna tien kansen onbenut liep, leek de formatie van trainer Erik van der Meulen na dik twintig minuten en vier treffers al klaar met promovendus EMMS. De ploeg uit Slagharen toonde echter veerkracht. De Snekers kregen het in de slotfase toen EMMS in ondertal de aansluiting tot stand bracht, nog Spaans benauwd, maar uiteindelijk wonnen “the Blues” met 4-5 en dus met de hakken over de sloot.

Dat laatste leek aanvankelijk geen issue op De Kei, want al in de achtste minuut zette Tom Doldersum die als linksbuiten Daan Daniëls verving, met een schot vanaf dik twintig meter zijn handtekening onder de openingstreffer. Acht minuten later deelde Maarten Kingma met een verdekt schot de tweede klap uit, waarna de thuisclub een kans uit de buitencategorie liet liggen. In plaats van de aansluiting verscheen even later de 0-3 op het scorebord. Jorn Wester kopte de bal uit een hoekschop van Doldersum fraai binnen en zag twee minuten later dat diezelfde Doldersum met zijn tweede van de middag de stand naar 0-4 tilde.

Nadat Yuri Herstenberg namens EMMS de lat trof, verbruikte trainer Johan Oldekamp in één keer zijn hele arsenaal aan wissels en als hij meer had mogen inbrengen, dan had hij die waarschijnlijk ook binnen de lijnen gestuurd. Met die drie ging het in ieder geval ietsje beter, want op slag van rust liet Glenn ter Wielen de 1-4 noteren, al ging daar wel een behoorlijke verdedigingsfout aan vooraf.

Na de thee was de eerste kans echter weer voor LSC 1890, doch alleen voor de doelman van EMMS lukte het Jorn Wester niet om treffer nummer vijf tot stand te brengen. In plaats van 1-5 werd het even later 2-4, toen Emiel Kosse bij een hoekschop uit de kluts het net wist te vinden. De gedachten bij EMMS gingen toen onmiddellijk uit naar vorige week, toen men in en tegen Dedemsvaart ook een 4-2 achterstand wist weg te werken. Die opgave bleek toen niet onmogelijk, maar werd nu toch een stuk lastiger, toen Jorn Wester uit een voorzet van de ingevallen Marco da Silva met zijn tweede van de middag de oude marge van drie treffers weer herstelde.

Toen vervolgens Arjen van der Most met zijn tweede gele kaart mocht vertrekken, leek de strijd gestreden. EMMS rechtte evenwel de rug en bracht even later via een fraai afstandsschot Robin Eggen het verschil weer terug tot twee. Met een man minder bleef de thuisclub kansen creëren. Zo schoot Maurice Kosse rakelings voorlangs, waardoor de aansluiting niet tot stand kwam. Drie minuten voor tijd viel die aansluitingstreffer echter alsnog, waarna het publiek op De Kei nog een aantal hectische minuten voorgeschoteld kreeg. Daarin werd echter niet meer gescoord, waardoor LSC 1890 de vijfde seizoenszege kon bijschrijven, al was het wel ééntje met zoals hiervoor al werd vermeld, de hakken over de sloot.

E.M.M.S. – LSC 1890 4-5 (1-4)

Doelpunten: 0-1 Tom Doldersum (8.), 0-2 Maarten Kingma (16.), 0-3 Jorn Wester (22.), 0-4 Doldersum (24.), 1-4 Glenn ter Wielen (42.), 2-4 Emiel Kosse (51.), 2-5 Wester (64.), 3-5 Robin Eggen (69.), 4-5 Ter Wielen (87.)

Rode kaart (2x geel): Arjen van der Most (EMMS)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Steven van der Zee (46. Bradley Steensma), Ramon Vallinga, René Cnossen, Lars Bos, Patrick Zijda, Jari Boorsma, Rodi de Boer (61. Daan Daniëls), Tom Doldersum, Maarten Kingma (61. Marco da Silva) en Jorn Wester

Foto archief Henk van der Veer

Bron: Bron: https://pengel.weebly.com/