Geen tweede zwaluw voor ONS Sneek

Veenendaal- Nadat vorige week met de 3-2 overwinning op Barendrecht de eerste zwaluw binnenvloog, droomde men op het Zuidersportpark toch van een tweede, doch die kwam in Veenendaal niet uit de nestkast. Nadat de Snekers na iets meer dan een half uur noodgedwongen moesten wisselen, wist DOVO in de slotfase van de eerste helft namelijk drie keer van de desorganisatie aan Sneker zijde te profiteren, waarna men in het tweede bedrijf de score uitbouwde naar 5-0.

De roodhemden waarbij de eind november aangestelde Scott Calderwood deze middag voor het eerst de technische touwtjes in handen had, begonnen overigens alles behalve overrompelend en in de openingsfase sloeg de vlam op Panhuis bepaald niet in de pan. Na een kwartier draaide de thuisclub echter de gaskraan open en dat resulteerde na een vrije trap van Jasper Waalkens in een kopkans voor Simon van Zeelst. De kopbal verdween echter over de Sneker veste en vervolgens was daar geen rood-witte afnemer aanwezig, toen Waalkens de bal vanaf de achterlijn voortrok.

Niet veel later botsten DOVO-doelman Sebastian van der Sman en Davey Lohman die op het laatste moment de in de warming-up afgehaakte Han van Dijk verving, met de koppen tegen elkaar, waarna laatstgenoemde de strijd met een hoofdwond moest staken en werd vervangen door Nick Kleen. De organisatie bij de Snekers was daarna niet helemaal op orde en kort na de spelhervatting sloeg DOVO voor de eerste keer toe. Simon van Zeelst kreeg op de rand van de zestien alle tijd en ruimte en met een schot gaf hij doelman Justin van der Dam voor de eerste keer het nakijken.

Niet veel later kreeg Van Zeelst een prima mogelijkheid om de marge te verdubbelen, doch deze keer liet hij na om de trekker over te halen. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want luttele tellen later rondde Kevin Schmidt voorbereidend werk van Pernelly Biya doeltreffend af en op slag van rust tilde laatstgenoemde de stand naar 3-0, toen hij een voorzet van dichtbij tegen de touwen werkte. Daarmee was het duel beslist, al kreeg ONS vroeg in de tweede helft via Genridge Prijor nog wel de mogelijkheid om er iets meer een wedstrijd van te maken. Na een fraaie actie kwam zijn inzet via de binnenkant van de paal echter weer terug en daarmee bleef de 3-1 uit.

DOVO mocht daarbij over geluk niet klagen en ook niet, toen arbiter Ris een uitglijder van Biya als een overtreding beoordeelde en de bal op de stip deponeerde. Kevin Schmidt voltrok daarop het vonnis en ontnam ONS daarmee het laatste sprankje hoop dat er wellicht nog iets te halen viel. Niettemin bleven de Snekers het proberen en na een goedlopende aanval werd Ruendel Martina door Genridge Prijor in stelling gebracht. De spits werd echter op het moment suprême vanwege buitenspel een halt “toegefloten”, waardoor de eretreffer niet op het scorebord verscheen.

Even daarvoor had Roy Bakkenes namens DOVO een mogelijkheid op treffer nummer vijf laten liggen, doch niet lang na het fraaie samenwerkingsverband tussen Genridge Prijor en Ruendel Martina verscheen die alsnog op het al genoemde bord. Jasper Waalkens passeerde met een al even fraaie boogbal doelman Van der Dam en bepaalde daarmee naar later bleek, de eindstand op 5-0. Met die eindstand vergrootte DOVO het verschil met ONS Sneek tot vijf punten, terwijl het verschil met de veilige plekken inmiddels is opgelopen tot tien punten. De nacompetitie om lijfsbehoud lijkt voor de Snekers die komende zaterdag koploper Sparta Nijkerk ontvangen, actueel dan ook het hoogst haalbare.

D.O.V.O. – ONS Sneek 5-0 (3-0)

Doelpunten: 1-0 Simon van Zeelst (38.), 2-0 Kevin Schmidt (45.), 3-0 Pernelly Biya (45.+3), 4-0 Schmidt (64.-pen..), 5-0 Jasper Waalkens (79.)

Scheidsrechter: V.S. Ris

Gele kaart: Yannick Zeeman, Lars Middelwijk, Simon van Zeelst (DOVO), Pieter Mulder (ONS Sneek)

Opstelling DOVO: Sebastian van der Sman; Muhamed Velagic, Jordy Balk, Rick van Walsen, Lars Middelwijk, Simon van Zeelst, Roy Bakkenes, Yannick Zeeman; Pernelly Biya (85. Quincy Arends), Kevin Schmidt (85. Kesly den Haag) en Jasper Waalkens.

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Pieter Mulder (46. Sydney de Jong), Nick Kuipers, Denzel Prijor, Joël Brandsma, Tyson dos Santos, Wesley Tankink, Davey Lohman (31. Nick Kleen), Jelle de Graaf, Ruendel Martina (75. Sam Crowther) en Genridge Prijor

Foto archief Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/