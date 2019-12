DWP verwijst ZET EM naar de wachtkamer

Rotsterhaule- In het duel der achtervolgers leed Sneek Wit Zwart tegen DWP een nederlaag en daardoor werd de formatie van trainer Niels Boot als het om de titelstrijd gaat voorlopig naar de wachtkamer verwezen. De Snekers die op de derde titel op rij azen, staan nu achter het al genoemde DWP en koploper Workum op een derde plaats waarbij de achterstand is opgelopen tot vier punten.

​Voor het oplopen van die achterstand werd de ploeg al in de openingsfase gewaarschuwd. Hoewel de treffers van de thuisclub beide keren op advies van de Sneker linesman niet door gingen, werd daarmee wel duidelijk dat de thuisclub zich niet gemakkelijk naar de slachtbank zou laten leiden, al viel het vervolg aanvankelijk in het voordeel van de Snekers uit. In minuut negentien zette de mee opgekomen Patrick Velde met een inzet vanaf de rand van de zestien Sneek Wit Zwart ZM namelijk op voorsprong.

​Niet lang daarna kreeg DWP na een momentje van Tjardo de Graaf de mogelijkheid om die weer ongedaan te maken, doch doelman Jelmer Popma hield met een prima redding zijn ploeg op de been. Zo leek de ploeg van trainer Niels Boot met een 1-0 voorsprong te gaan rusten, doch drie minuten voor rust negeerde arbiter Schuurman het advies van de Sneker grensrechter en liet Jeen Willems de gelijkmaker noteren.

Kort na rust kreeg Jesse Lee Staalsmid een uitgelezen mogelijkheid om de wit-zwarten opnieuw aan de leiding te brengen, doch de anders zo trefzekere aanvaller kreeg het gespikkelde monster niet langs de doelman van DWP. In plaats van 1-2 werd het even later 2-1 toen Anton Holtrop aarzelend ingrijpen van de Sneek-defensie afstrafte en nog geen vijf minuten later werd dat scenario herhaald met dien verstande dat toen Erwin Roffel als beul fungeerde.

​Bij Sneek Wit Zwart ZM was de geblesseerde Staalsmid toen inmiddels vervangen door Joey Huitema en die stond bij zo’n beetje zijn eerste noemenswaardige actie aan de basis van de Sneker aansluitingstreffer. In de 63ste minuut trok hij de bal namelijk terug op Tim Posthuma – ‘s morgens nog aandachtig toeschouwer bij een wedstrijd van het tweede elftal van Waterpoort Boys – waarna “Der Bomber” de bal van dichtbij in het netje deponeerde. Daarmee keerde de spanning op De Grie terug en die spanning had nog groter kunnen worden, indien de arbiter van dienst na een handsbal de bal op de stip had gedeponeerd.

De man in het zwart wilde echter van niks weten en ontnam Sneek Wit Zwart ZM daarmee de mogelijkheid op de gelijkmaker en toen Age Ellert van der Velde er met nog een dik kwartier op de klok vervolgens 4-2 van maakte, leek de wedstrijd gespeeld. De thuisclub moest echter drie minuten later opnieuw de aansluiting toestaan (treffer Freerk de Jong), terwijl men in de slotfase vanwege een rode kaart voor Ewan Yaka ook nog eens met een man minder kwam te staan. De Snekers wisten in de resterende speeltijd echter niet meer van dat personele surplus te profiteren en derhalve eindigde de wedstrijd in een 4-3 overwinning voor DWP.

Die zege viel overigens niet onverdiend te noemen omdat de thuisclub op de beslissende scherper was dan Sneek Wit Zwart ZM dat vaak net een stapje te laat kwam. De Snekers die komende zaterdag bij de volgende stap in “La Liga” koploper Workum ontvangen, werden daardoor zoals hiervoor al werd vermeld, in de strijd om de schaal naar de wachtkamer verwezen.

D.W.P. – Sneek Wit Zwart ZM 4-3 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Patrick van der Velde (19.), 1-1 Jeen Willems (42.), 2-1 Anton Holtrop (53.), 3-1 Erwin Roffel (58.), 3-2 Tim Posthuma (63.), 4-2 Age Ellert van der Velde (74.), 4-3 Freerk de Jong (77.)

Scheidsrechter: M. Schuurman

Gele kaart:

Rode kaart: Ewan Yaka (DWP)

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Jelmer Popma, Patrick van der Velde (66. Patrick Altenburg), Tjardo de Graaf, Thijs Goes, Joris Speelman (66. Joey Westerhof), Andy de Vries, Daniël Bennik, Freerk de Jong, Kevin Huitema, Tim Posthuma en Jesse Lee Staalsmid (55. Joey Westerhof)

Foto Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com/