Basketballers ESBC winnen noordelijke derby van Groene Uilen

Sneek- De basketballers van ESBC Menhir, derde in de noordelijke tweede klasse, kregen afgelopen vrijdagavond bezoek van de nummer twee, Groene Uilen. Menhir begon slecht aan deze topper, maar vocht zich uiteindelijk naar een overwinning en houdt zo de concurrent in zicht: 67-62.

Het was de eerste ontmoeting tussen deze twee teams. Menhir moest een eerdere confrontatie gewonnen geven zonder te spelen omdat de Snekers over te weinig spelers beschikten. Nu waren er tien man beschikbaar en was het dringen voor een plaats in de basisvijf. De thuisploeg startte slecht en had moeite met het fysieke spel van de gasten, die overigens door de arbitrage prima in toon gehouden werden. Na tien minuten keek Menhir tegen een 12-24 achterstand aan.

Toch was er voldoende tijd voor de thuisploeg om terug te komen in de wedstrijd. Menhir wist dat de verdediging aangescherpt moest worden en dat in de aanval het baltempo omhoog moest. Dat gebeurde dan ook en bij rust konden de ploegen gewoon opnieuw beginnen: 32-32. Nu ging de strijd gelijk op, al moest aan de kant van de thuisploeg Mats Haven de kar trekken. Hij zorgde in het derde kwart voor twaalf van de veertien punten en zo ging de ploeg de slotfase in met een nipte 46-44 voorsprong.

Daarin had Menhir aanvankelijk het beste van het spel. Wouter Kruis en Ali Carti heersten in de verdediging en lieten fraaie blocks zien. De Snekers liepen uit naar 62-48, maar toch werd het nog spannend. De Groene Uilen knokten zich nog een keer terug tot op vier punten. Als Menhir de vrije worpen die het in deze fase kreeg vaker had verzilverd zou het wat minder spannend geweest zijn. De Groene Uilen blijven ondanks de nederlaag op de tweede plaats staan boven Menhir, dat zaterdagmiddag in Heerenveen tegen Dyna’75 gaat spelen.

