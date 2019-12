Sneek- Vrijdag 20 december is het weer tijd voor het jaarlijkse Neighbours Zaalvoetbaltoernooi in de Sneeker Sporthal. In teams van 2-6 personen nemen we het tegen elkaar op in een gezelligheids- en een prestatiepoule. Het toernooi duurt van 18.30 tot 22.30u met als afsluiter de prijsuitreiking én afterparty in de Gangsterbar van Club 1841 met DJ Betten!

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@neighbourssneek.nl of een berichtje te sturen via de Facebookpagina van Café Neighbours.