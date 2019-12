Sherida Spitse verkozen tot Speelster van het Jaar Noorse Toppserien

Sneek- Oud-Sneek speelster Sherida Spitse heeft haar fantastische jaar in Noorwegen afgesloten met een individuele prijs. De aanvoerster van Vålerenga is verkozen tot Speelster van het Jaar van de Noorse Toppserien.

“Ik ben ongelooflijk trots om deze prijs te ontvangen. Het betekent veel voor me, want ik ben constant bezig me te ontwikkelen om een betere speelster te worden. Het is natuurlijk leuk om opgemerkt te worden voor de moeite die je erin stopt”, aldus Spitse.

“Ik moet Jolien (partner van Spitse,hvdv), mijn ouders en natuurlijk ook iedereen in het team, de spelers, de staf, de managers, bedanken. Dit is niet alleen mijn prijs, maar ook die van hen!”, aldus de captain van Vålerenga.

Archieffoto (2017) Henk van der Veer: Sheride Spitse met haar moeder Ineke