HJSC-trainer Broer Wiebe de Ringh stapt per direct op

Hommerts- Aan de samenwerking tussen voetbalvereniging HJSC en trainer Broer Wiebe de Ringh komt per direct een einde. De oefenmeester uit Workum heeft bij het bestuur aangegeven niet het gevoel te hebben dat hij alles nog uit de spelersgroep kan halen. Hij heeft daarom aangegeven dat het in zijn ogen beter is voor de club dat er een andere trainer voor de groep komt te staan om het seizoen af te maken.

Hoewel het bestuur in meerdere gesprekken die dit weekeinde gevoerd zijn heeft aangegeven graag met De Ringh door te willen tot aan het einde van het seizoen, respecteert het de beslissing die de trainer genomen heeft. Datzelfde geldt voor de spelersgroep en de staf, voor wie het vertrek van de trainer compleet onverwachts is gekomen. Zij balen van het vertrek.

De Ringh was bezig aan zijn vierde en laatste seizoen in Hommerts-Jutrijp. In zijn eerste seizoen behaalde hij met een krappe selectie de zesde plek in de vijfde klasse. Met een iets bredere selectie werd een seizoen later de finale van de nacompetitie bereikt, die in Kootstertille helaas geen promotie opleverde. Dat leverde het kampioenschap van vorig seizoen in de vijfde klasse A wel. Het doel van zowel HJSC als De Ringh was om dit seizoen handhaving in de vierde klasse te bewerkstelligen en om dan afscheid van elkaar te nemen, maar helaas is dat afscheid nu al de realiteit.

HJSC gaat onmiddellijk op zoek naar een trainer die het seizoen af wil maken met HJSC. De leiding op wedstrijddagen komt tot de winterstop in handen van leider Timo Wittermans en de toegevoegde Mario Nieuwenhuis, oud-eerste elftalspeler.

Geïnteresseerden voor de functie als hoofdtrainer van HJSC kunnen zich melden bij voorzitter Piet Jan Nauta voor meer informatie. De reeds geopende vacature voor het seizoen 2020/2021 blijft staan en trainers die interesse hebben kunnen nog altijd hun sollicitatie opsturen.