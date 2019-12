Terecht verlies voor Neptunia ’24 vrouwen

Zwolle- Met een 15-5 verlies zijn de dames van Neptunia ’24 zaterdag weer terug naar Sneek vertrokken. Het tweede damesteam van Swol is nieuwkomer in de poule van de waterpolosters van Neptunia ’24 maar erg snel en slim.

De eerste en de laatste periode waren de sterke periodes van Neptunia’24. De periodes er tussenin waren de dames uit Zwolle toch echt sterker waardoor de achterstand als snel uitliep. Gelukkig werd de Neptunia wisselbank versterkt met Bernice Dijkhuis die het afgelopen weekend haar rol als coach losliet en haar debuut als speler maakte! Naast Bernice was er nog een uitblinker tijdens deze wedstrijd. Youngster Alice Stilma scoorde het eerste punt en zorgde voor een mooie assist!

Volgende week zaterdag gaan de dames er weer tegen aan in thuisbad It Rak om 18.30. Toegang is gratis!

Doelpunten: Alice Stilma, Jacqueline Klijnstra, Bernice Dijkhuis, Joni de Graaf en Simone van der Zwan (allen 1x).

Foto Elzo Dijkhuis