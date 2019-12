Aaipop aanwezig in sportkantines

Nijland – Afgelopen zaterdag mochten de dames van Dames 1 volleybalvereniging O.T.I.B. eindelijk de officiele Aaipop trainingsjasjes in ontvangst nemen. Begin september dit jaar werd een samenwerking tussen beide organisaties aangegaan. Het nieuwe Dames 1 van O.T.I.B. was op zoek naar teamkleding voor voorafgaand en na afloop van de volleybal wedstrijden. Voor Stichting Aaipop een mooie mogelijkheid om hun jaarlijkse Friestalige festival te promoten in de sportkantines van verschillende steden en dorpen in de omgeving van Nijland.

Al verschillende jaren is Stichting Aaipop op zoek naar nieuwe promotie mogelijkheden in de gemeente. Alles met als doel het muziekfestival dat jaarlijks plaatsvindt op paasmaandag onder de aandacht van het grote publiek te brengen en te houden. Waar promotie jarenlang in samenwerking met gemeente Súdwest-Fryslân goed verliep slaagt het Stichting Aaipop de laatste jaren niet tot overeenstemming met de gemeente hierover te komen. Vorig jaar werd daarom al het promotietrio ‘de Aaipopkes’ samengesteld om op verschillende festiviteiten het grootste Friestalige evenement te promoten. Aankomende jaren worden hiervoor dus ook de dames van O.T.I.B. ingezet.

Op 13 april 2020 staat de 33ste editie van het Aaipop festival gepland. Momenteel is de organisatie druk bezig met het vastleggen van verschillende Friestalige artiesten. Na het succes van vorig jaar is de verwachting dat ‘Aaikepop’, Aaipop voor kinderen, ook een vervolg op het festival zal krijgen.