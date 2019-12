Waterpoort Boys doet zichzelf tekort

Sneek- Waterpoort Boys en AVC kwamen in de topper in vier A niet tot scoren en met de nul-nul waren de bezoekers uit Sexbierum ongetwijfeld het meest gelukkig. Waterpoort Boys liet namelijk met name na rust namelijk een aantal goede mogelijkheden onbenut en verzuimde daarmee om het verschil met de nummer twee van de ranglijst te verkleinen.

In de wedstrijd die begon met een langdurige blessurebehandeling van de doelman van AVC was Waterpoort Boys aanvankelijk iets sterker, maar echt grote mogelijkheden leverde dat niet op. Een rush van Romano Pasveer bracht geen rendement in het laatje en kort daarvoor leverde een actie van Tarik Hamdi niet meer dan een hoekschop op. De gasten hadden na een ingreep van Mathijs Baker toen overigens al een hoekschop mogen nemen, doch die bracht eveneens geen gevaar teweeg. Die dreiging bleef ook in de daaropvolgende minuten achterwege, al tikte AVC wel meer en vaker op de deur dan Waterpoort Boys. Doelman Stefan Rijpkema had echter weinig moeite met een afstandsschot, terwijl Marcel Hempenius met een goede ingreep een volgende aanval een halt toeroep en een lichtzinnigheid van Hamdi zonder gevolgen bleef.

​Waterpoort Boys wist daar in die fase niet al te veel tegenover te stellen, ook al omdat de opbouw te wensen overliet. Zo was een pass van Robert Minks op Tim van der Werf niet zuiver genoeg, terwijl een één-twee tussen Romano Pasveer en Stefan Kroon wel een voorzet maar geen vervolg opleverde. Niet lang daarna toen de Sneker defensie en ook de linesman van de thuisclub op snelheid werd geklopt, eindigde een aanval van AVC in het zijnet. Dat was zo’n beetje de grootste mogelijkheid voor de gasten, al kwam men vervolgens met een aantal afstandsschoten en een bal op de paal nog een paar keer dichtbij. Even daarvoor had Waterpoort Boys toen Robert Minks de keeper omspeelde en vervolgens met zijn passen niet goed uitkwam, overigens ook al een behoorlijke mogelijkheid laten liggen.

Het tweede bedrijf begon met een schot van Noord Friese makelij, waarna een counter van de thuisclub in een corner resulteerde en bij een poging van Stefan Kroon de kracht en snelheid ontbrak. Na die poging ontpopte Richard Hamstra die in de eerste helft de geblesseerde Patrick Bles had afgelost, zich als de gevaarlijkste man aan Sneker zijde. Hij bleek een plaag voor de AVC-defensie, doch veel meer dan een paar corners en een vrije trap leverden dat niet op, terwijl een schot van de aanvaller ruim over en naast verdween.

Na iets meer dan een uur spelen trok Robert Minks de bal vanaf rechts voor en kreeg Tim van der Werf een niet te missen kans. De middenvelder schoot de bal na enig kap- en draaiwerk recht in de handen van de keeper en verzuimde daarmee om de 1-0 te maken. Het werd dan ook niet de middag van Van der Werf, want even later verzond hij een pass in niemandsland en in de slotfase belandde een inzet van dezelfde speler in een baan om de aarde. Voor dat projectiel had Waterpoort Boys niet alleen via een vrije trap van Jordy Heerings en een voorzet van Richard Hamstra, maar ook met een doelpoging van Romano Pasveer voor de nodige onrust gezorgd. De sirenes gingen daarbij maar niet af en dat gebeurde ook niet bij een kopbal van Robert Minks (voorlangs) en later toen de doelman van AVC na een vrije trap bij een nieuwe kopstoot de bal nog net buiten de palen wist te tikken.

​De gasten waren in die fase slechts één keer gevaarlijk geweest. De doelpoging was echter niet venijnig genoeg om doelman Rijpkema te verschalken, waarna de sluitpost in de slotminuten nog een keer een behoorlijke kans onschadelijk maakte. Het Sneker gezelschap was toen inmiddels tot tien gereduceerd, want even daarvoor was de arbiter Richard Hamstra vanwege natrappen weggestuurd en daarmee werd de mogelijkheid om het duel alsnog te winnen, eigenlijk definitief de nek omgedraaid. Als je in vier A echter om de prijzen mee wil doen, dan moeten potjes zoals tegen AVC, gewonnen worden en als we de kansen in ogenschouw nemen, dan deed Waterpoort Boys zichzelf wat dat betreft gisteren toch tekort.

Foto archief Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/