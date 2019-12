Sterk Neptunia’24 pakt volle buit

Sneek-De waterpoloheren van Neptunia’24 hebben zaterdag de broodnodige punten mee naar huis genomen. In Apeldoorn werd Aquapoldro met 9-11 verslagen. Neptunia begon goed maar kon dit niet lang volhouden. Aquapoldro kwam nog binnen de eerste periode terug tot 3-3 en nam halverwege de tweede periode de leiding. Het verschil bleef steeds beperkt tot één doelpunt en daar hamerde coaches Rudi van der Veldt en Wessel Westra dan ook op.

Met nog één periode te spelen was de stand 7-6 in het voordeel van de thuisploeg. Het was diezelfde Van der Veldt die zijn pupil Sander van der Molen instrueerde een break te veroorzaken in het ietwat doodgeslagen spel. Dit was niet aan dovemansoren gericht; de clubtopscorer velde eigenhandig het vonnis over de Apeldoorners door maar liefst vier keer in drie minuten te scoren. Door de zege stijgen de Snekers weer een paar plekjes op de ranglijst maar veilig is de ploeg nog allerminst.

Volgende week speelt Neptunia’24 heren 1 weer thuis. Tegenstander is dan VKC’03 uit Tubbergen. Aanvang is om 17:00.

Doelpunten Neptunia’24: Sander van der Molen (5x), Rutger van Leeningen (3x), Dennis van der Veldt (2x) en Marco Volkers (1x).

Foto: Paula Pronk