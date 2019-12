Sneek Wit Zwart ZM zet nederlaag recht

Sneek- Sneek Wit Zwart ZM zette In de confrontatie met het jubilerende Willemsoord de nederlaag van vorige week meer dan recht. Nadat de score bij de wisseling van speelhelft met 1-1 nog in evenwicht was, gaf de formatie van trainer Niels Boot in het tweede bedrijf veel gas en uiteindelijk haalden de Snekers pas bij een 6-1 stand de voet van het pedaal.

Dat gaspedaal werd als gevolg van de rode oogst van vorige week zaterdag niet alleen ingedrukt met een vrijwel compleet nieuwe achterhoede, maar de oefenmeester verraste daarnaast ook met de keuze om Patrick Veenstra en Tim Posthuma in plaats van de gebroeders Huitema naar het front te sturen. Nadat aan de aanvoerder van Willemsoord een bos bloemen was overhandigd, gebeurde in de openingsfase aan dat front niet al te veel en de activiteit van de thuisclub bleef beperkt dan ook tot een voorzichtige poging van Freerk de Jong. Pas na een klein half uur viel de eerste, echte dreiging te noteren, doch de inzet van de al genoemde De Jong verdween via een been van een tegenstander over de achterlijn, waarna de doelman van Willemsoord bij de daaropvolgende hoekschop een kopbal van Tim Posthuma uit zijn doel tikte.

Daarmee behoedde hij zijn ploeg voor een achterstand, maar nog geen drie minuten later moest de goalie van de groenhemden alsnog een tegentreffer toestaan, toen Andy de Vries (foto) vanaf de rand van de zestien uithaalde. Praktisch in dezelfde minuut had Tim Posthuma de tweede Sneker treffer op de schoen maar de “bomber” gaf zijn inzet onvoldoende snelheid mee, terwijl Jesse Lee Staalsmid even later een actie te ver doorvoerde en uiteindelijk tegen een verdediger opschoot.

Met nog vijf minuten op de klok kwam Willemsoord via een kopbal van Danny Bijlsma langszij en dat in een fase, waarin de 2-0 eerder in de maak leek dan de 1-1. Met die onverwachte gelijkmaker leek Sneek Wit Zwart ZM net als in een aantal eerdere wedstrijden een ongemakkelijke tweede helft tegemoet te gaan, doch de praktijk bleek een geheel andere, al moest het publiek daar wel bijna een kwartier op wachten. In minuut 57 rondde Tim Posthuma echter een aanval over veel schijven af en nog geen drie minuten later was Freerk de Jong bij de volgende, goedlopende aanval het doeltreffende eindstation. Daarmee was het verschil gemaakt en dat verschil zou in de slotfase nog verder oplopen.

Nadat de inmiddels ingevallen Joey Huitema verzuimde om een voorzet van zijn eveneens ingebrachte broer van een gouden randje te voorzien, verzorgde Joey met nog een dik kwartier te gaan het voorbereidende werk, waarna het voor Kevin Huitema een koud kunstje was om de teruggelegde bal tegen de touwen te schuiven. Met die treffer was de wedstrijd wel beslist en al helemaal, toen Kevin Huitema vier minuten later een steekpass van Daniël Bennik op waarde schatte en de 5-1 liet noteren. Kort daarop verscheen ook nog treffer nummer zes op het bord, toen Joey Huitema diep werd gestuurd en Marcel Loghies diens voorzet achter zijn eigen doelman werkte.

Met nog een achttal minuten te gaan kreeg Patrick Altenburg die na dik twee maanden blessureleed eindelijk zijn rentree maakte, nog een behoorlijke mogelijkheid doch de “comeback kid” liet na om de 7-1 aan te tekenen. Daar kon echter niemand op Tinga om malen, want hoewel de bloemen voor het jubilerende Willemsoord waren, zaten de punten toen al lang en breed in de zak van Sneek Wit Zwart ZM en was de nederlaag van vorige week al dubbel en dwars rechtgezet.

Sneek Wit Zwart ZM – Willemsoord 6-1 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Andy de Vries (30.), 1-1 Danny Bijlsma (40.), 2-1 Tim Posthuma (57.), 3-1 Freerk de Jong (59.), 4-1 Kevin Huitema (73.). 5-1 Kevin Huitema (77.), 6-1 Marcel Logchies (80.-e.d.)

Scheidsrechter: A. Vellinga

Gele kaart:

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Jelmer Popma, Patrick van der Velde, Tjardo de Graaf, Thijs Goes, Joris Speelman (63. Joey Huitema), Andy de Vries, Daniël Bennik, Freerk de Jong, Patrick Veenstra (63. Kevin Huitema), Tim Posthuma (72. Patrick Altenburg) en Jesse Lee Staalsmid

Foto: Nico Altenburg

Bron: https://pengel.weebly.com/