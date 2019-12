Sneek Wit Zwart verliest gele veldslag

Winschoten- Hoewel het de kleur van de Paasdagen is, kleurde de hemel in Winschoten in het weekeinde voor pakjesavond behoorlijk geel. Maar liefst negen keer haalde arbiter Beijert de kaart met die kleur uit zijn zak en daarbij werden de wit-zwarten net iets vaker bedeeld dan de rood-zwarten. Qua punten werd de club uit de Waterpoortstad daarentegen minder bedeeld, want door een toegekende en benutte penalty leed de brigade van trainer Germ de Jong tegen WVV zijn eerste seizoensnederlaag.

​Die nederlaag diende zich eigenlijk al in het eerste bedrijf aan, want de thuisclub was feller en scherper dan Sneek Wit Zwart. De Snekers stonden dan ook behoorlijk onder druk, waarbij de koploper bovendien een aantal keren ten koste van een gele kaart moest ingrijpen en waarbij de sfeer binnen de lijnen naarmate de wedstrijd vorderde, steeds grimmiger werd. Die sfeer werd echter niet door treffers verstoord, want hoewel de betere kansen voor de thuisclub waren, werd er in het eerste bedrijf niet gescoord en rinkelde eindelijk alleen de kassa van de voetbalbond.

Na rust bleef Sneek Wit Zwart onder druk staan en de Snekers waren niet bij machte om daar onderuit te voetballen. Die druk leidde in minuut 56 tot een treffer, doch die kreeg vanwege vermeend buitenspel niet het benodigde stempel. Niettemin mocht WVV de meeste aanspraak op een voorsprong maken en die kwam met nog iets minder dan twintig minuten op de klok ook tot stand, al gebeurde dat niet door middel van een goedlopende aanval, maar vanaf de “hot spot”. Han Miedema die in de eerste helft al geel had gezien, vergreep zich binnen de zestien aan een tegenstander, waarna hij met zijn tweede gele kaart mocht vertrekken en de bal op de stip verdween.

Marc Vegter schoot de bal vervolgens hard door het midden achter doelman Rasheed Shakur Postma en zette daarmee zijn ploeg op voorsprong. Die viel gelet op het spelbeeld niet alleen verdiend te noemen maar dwong Sneek Wit Zwart ook in de voor hen ongebruikelijke rol van achtervolger. Met Sydney Veltkamp voor Leon de Vries probeerde men vervolgens de ploeg van nieuwe impulsen te voorzien, maar de 2-0 leek eerder in de maak dan de gelijkmaker. Sneek Wit Zwart bleef met behulp van de paal echter in de wedstrijd en kreeg in de slotfase zo waar nog mogelijkheden om een punt uit het vuur te slepen.

Eerst eindigde een uitval via Gerben Visser in het zijnet en in de 86ste minuut werd de gelijkmaker de toegang tot het scorebord ontzegd, omdat die in buitenspelpositie tot stand zou zijn gekomen. Na die voor hen negatieve beslissing zetten de Snekers nog een keer aan, maar het lukte hen niet meer om de eerste seizoensnederlaag nog af te wenden. Sterker nog, in de slotminuut ontsnapte Sneek Wit Zwart dankzij een aantal reddingen van Postma aan een grotere nederlaag.

​Ondanks het terechte verlies in deze gele veldslag bleven de Snekers koploper, al moet Sneek Wit Zwart dat komend weekeinde als gastheer van VKW optreedt, na vandaag wel Hoogezand en WVV in punten naast zich dulden. Die beide opponenten hebben beide echter een wedstrijd meer gespeeld dan de formatie van scheidend trainer De Jong, zodat Sneek Wit Zwart nog altijd de eerste plaats inneemt.

W.V.V. – Sneek Wit Zwart 1-0 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Marc Vegter (71.-pen.)

Scheidsrechter: T. Beijert

Gele kaart: Rick Heijinga, Bert Jan Haaijer, Emiel Verhagen. Bernd van Bolhuis (WVV), Ruben Ybema, Rasheed Shakur Postma, Kees Noordmans (Sneek Wit Zwart)

Rode kaart (2x geel): Han Miedema (Sneek Wit Zwart)

Opstelling Sneek Wit Zwart: Rasheed Shakur Postma, Alwin Velds, Han Miedema, Gustavo van der Veen, Harvey de Boer, Klaas Boersma (67. Stefan Westhof), Kees Noordmans, Leon de Vries (74. Sydney Veltkamp), Ruben Ybema, Gerben Visser en Matts Bruining

Bron: https://pengel.weebly.com/

Foto: Nico Altenburg