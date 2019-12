ONS bezorgt zichzelf een geweldig cadeau

Sneek- Net voor pakjesavond heeft ONS Sneek zichzelf een geweldig cadeau bezorgd. De geplaagde Snekers die eerder al een aantal keren dicht bij een driepunter waren, boekten tegen voormalig tweede divisionist Barendrecht namelijk de eerste zege van het seizoen, al werd het in de slotfase toen de gasten de aansluiting vonden, toch nog billen knijpen.



ONS Sneek had na de kansloze exercitie in Rijssen de ploeg op diverse posities gewijzigd. Zo nam Pieter Mulder de plaats in van Joël Brandsma, moesten Nick Burger en Tom Arissen plaats maken voor Tyson dos Santos en Wesley Tankink en verving Ruendel Martina als diepe spits Sam Crowther. Met die gewijzigde opstelling kende ONS een ietwat onwennige openingsfase en waren de betere mogelijkheden voor de gasten. Daarbij belandde een poging van Peter de Lange net naast de Sneker goal en liet Max van Dijk bij de tweede paal een 100% kans liggen en mocht op het kwartier doelman Justin van der Dam bedanken, toen de goalie in een één op één-situatie De Lange van scoren afhield.



De ploeg van trainer Paul Raveneau kwam in die fase niet verder dan een “harmlos” kopballetje en liet pas na dik twintig minuten voor het eerst zijn tanden zien. De inzet van Genridge Prijor was echter niet zuiver genoeg om doelman Nick van der Ploeg in verlegenheid te brengen, waarna Barendrecht evenals in minuut zes toen Bram de Bruin in de zestien onderuit ging, andermaal een “pengel” claimde. Dit keer vanwege een vermeende handsbal, maar arbiter Eijgelsheim zag er opnieuw niets in. Vervolgens hielpen de gasten zelf een counter om zeep en ontbrak bij een halve omhaal van Ramy Salem de juiste richting.



Die richting was even later bij een pass van Delano à Cohen ook al niet superieur, want die bood Genridge Prijor een schietkans. Zijn inzet werd door doelman Van der Ploeg echter gekeerd, maar bij de rebound liet Ruendel Martina met een stiftje de Barendrechtse goalie vervolgens kansloos. Nog geen drie minuten later moest Van der Ploeg na een kort genomen vrije trap en na een uithaal van Nick Kuipers opnieuw een rebound toestaan en deze keer hanteerde Oege Sietse van Lingen de guillotine (2-0). Hoewel Barendrecht op slag van rust via à Cohen nog een mogelijkheid kreeg om de aansluiting tot stand te brengen, werd die stand ook de ruststand.



Niet lang na de thee deed Ruendel Martina de gasten opnieuw pijn, toen hij de bal na een actie van Han van Dijk door de benen van Van der Ploeg tegen de touwen schoof. Daarmee leek de wedstrijd beslist, ook al omdat ONS het initiatief behield en mogelijkheden kreeg om de vierde treffer door de schoorsteen te duwen. Nadat Han van Dijk een mogelijkheid liet liggen en de bal een minuut later van de doellijn werd gehaald, verdween het Sneker overwicht met de zon achter de horizon en nam Barendrecht het initiatief weer over.



Bij een steekballetje van De Lange op Niels Vorthoren hield doelman Van der Dam bij wijze van spreken de roe nog buiten de deur, maar dik vijf minuten later moest de Sneker goalie na een diagonale schuiver van Peter de Lange alsnog de gang naar het net maken. Nadat Barendrecht bij een overtreding op Tim Eekman opnieuw om een penalty schreeuwde en de arbitrage voor de derde keer het appèl negeerde, kopte Vorthoren met nog dik tien minuten op de klok een voorzet achter Van der Dam en werd het alsnog een kwestie van taai-taai.

​Hoewel Barendrecht met een schot van Jeroen van der Wal en een kopbal van Stanley Husen nog wel probeerde om de gelijkmaker te forceren, bleek de Sneker verdediging uiteindelijk taai genoeg om de eerste overwinning over de streep te trekken en daarmee bezorgde ONS Sneek zichzelf zoals hiervoor al werd vermeld, valk voor pakjesavond een geweldig cadeau.

Foto’s Henk van der Veer

Bron:https://pengel.weebly.com/

ONS Sneek – Barendrecht 3-2 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Ruendel Martina (40.), 2-0 Oege Sietse van Lingen (42.), 3-0 Martina (48.), 3-1 Peter de Lange (70.), 3-2 Niels Vorthoren (79.)

Scheidsrechter: M.F.M.G. Eijgelsheim

​Gele kaart: Denzel Prijor (ONS Sneek), Niels Vorthoren, Tim Eekman (Barendrecht)

Opstelling ONS Sneek: Justin van der Dam, Oege Sietse van Lingen, Nick Kuipers, Denzel Prijor, Pieter Mulder (77. Joël Brandsma), Tyson dos Santos, Wesley Tankink, Han van Dijk, Jelle de Graaf (73. Tom Arissen), Ruendel Martina (65. Jan Dommerholt) en Genridge Prijor

Opstelling Barendrecht: Nick van der Ploeg, Tim Eekman, Stanley Husen, Max van Dijk, Emilio Samseij, Niels Vorthoren, Bram de Bruin, Yarick Dorst (56. Jeroen van der Wal), Delano à Cohen (46. Luivenno Statia), Peter de Lange, en Ramy Salem (80. Marouane Bakour).