LSC 1890 verspeelt onnodig punten

Sneek- LSC-watcher Wieger Veenstra was ervan overtuigd, dat LSC 1890 met ruime cijfers van Beilen zou winnen en qua kansen had dat ook zo maar gekund. De realiteit was echter anders, want de oppermachtige Snekers lieten meer dan twee handen vol met kansen onbenut en kregen daar uiteindelijk bij het scheiden van de markt toen Beilen alsnog de 2-2 scoorde, de rekening voor gepresenteerd.



Dat conto gaf na de aftrap overigens meteen eenrichtingsverkeer te zien en dat niet omdat de Leeuwarderweg (deels) was afgezet. De formatie van trainer Erik van der Meulen was vanaf het eerste fluitsignaal heer en meester en kreeg via Jorn Wester en Daan Daniëls ook een aantal mogelijkheden om de score te openen. Beide schutters hadden het vizier echter nog niet op scherp staan en ook bij een schot van Lars Bos vertoonde dat instrument een lichte afwijking. Vervolgens liet Jorn Wester bij een kopkans na om het bal te openen en mede daardoor zochten beide ploegen de verouderde kleedkamers met een doelpuntloze stand op.



De tweede helft was nog maar net begonnen, of Beilen nam door toedoen van Alwin Hendriks volstrekt tegen alle verhouding in een voorsprong. Na die treffer wierp LSC 1890 echter het scenario uit de eerste helft weer op tafel en was het vooral de thuisclub die de wedstrijd maakte en bepaalde. Dat overwicht ging ook gepaard met een aantal goede tot zeer goede mogelijkheden, doch Wester moest in de sluitpost van Beilen zijn meerdere erkennen en Ramon Vallinga kopte oog in oog met dezelfde doelman over.



Dat vormde voor LSC 1890 aanleiding om een aanvaller voor een middenvelder te brengen en Tom Doldersum stond nog maar net op de plastic mat, toen Maarten Kingma de stand gelijk trok. Qua score was daarmee het evenwicht hersteld en nog geen twee minuten later draaide Jorn Wester dat de nek om. Met zijn achtste seizoenstreffer zette hij de Snekers niet alleen op een meer dan verdiende voorsprong, maar zette hij ook de koers naar de derde opeenvolgende overwinning uit.



Die overwinning bleek op dat moment namelijk geen punt van discussie, want LSC 1890 kansen bleef creëren. Zo testte invaller Tom Doldersum nog maar eens de kwaliteiten van de goalie van Beilen. ,Die wilde van geen wijken weten en de arbiter van dienst wilde van niets weten, toen Jorn Wester door diezelfde sluitpost van de sokken werd gelopen. Vervolgens was een inzet van Wester na een fraaie aanval net iets te ruim bemeten en stuitte hij na een mooie actie op de al meermaals genoemde “Torhüter”, waar een tikje breed bijna zeker de definitieve beslissing had opgeleverd.



​Die definitieve beslissing bleef echter uit en dat zou de Snekers zoals hiervoor al werd vermeld duur komen te staan. Met nog een paar minuten op de klok gaf Beilen al een eerste waarschuwing af (redding Jesse van Sermondt) en met nog een minuutje te gaan werd dat waarschuwingsschot gevolgd door een voltreffer van de voet van Ronald Smit (2-2).



Daardoor hield LSC 1890 maar een puntje over aan het duel, waar het er drie hadden moeten zijn en met die remise verzuimden de Snekers om zich steviger in het linkerrijtje te nestelen. De blauwhemden die komende zondag in Slagharen bij EMMS op bezoek gaan, bleven daardoor namelijk met dertien uit tien op de zevende plaats staan.

LSC 1890 – Beilen 2-2 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Alwin Hendriks (47.), 1-1 Maarten Kingma (65.), 2-1 Jorn Wester (67.), 2-2 Ronald Smit (89.)

Scheidsrechter: H. van Schepen

Gele kaart: Daan Daniëls (LSC 1890), Tim Beugels (Beilen)

Opstelling LSC 1890: Jesse van Sermondt, Steven van der Zee, Ramon Vallinga, René Cnossen, Lars Bos, Patrick Zijda (61. Tom Doldersum), Jari Boorsma (79. Jacco van der Goot), Rodi de Boer, Daan Daniëls (87. Bradley Steensma), Maarten Kingma en Jorn Wester

Foto’s Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/