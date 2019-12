Black Boys wint dankzij cadeautje

Sneek- Met betrekking tot de keeperswissel die Black Boys enige weken terug doorvoerde en die voor doelman Huso Bozkurt aanleiding was om te stoppen, zal trainer Lars Niemarkt zich nog wel eens achter de oren krabben. De door hem verkozen Jan Broersma ging vanmiddag namelijk – en niet voor de eerste keer – nadrukkelijk in de fout met de gelijkmaker tot gevolg, al vloeide er uiteindelijk geen bloed uit voort.

​Dat kwam omdat de arbiter in het tweede bedrijf voor Sinterklaas speelde toen hij bij een overtreding van Arjen Brinksma de roe in de vorm van een rode kaart in de zak hield en Black Boys een onterechte strafschop gaf. Die warrige leiding paste overigens wel bij de wedstrijd, want die was van beide kanten niet al te best, al begon Black Boys wel voortvarend.

De wedstrijd was op het koude Schuttersveld namelijk nog maar koud onderweg, toen Lars van Dijk de zwartjes al aan een voorsprong hielp. Die vroege treffer bracht echter geen rust in het Sneker spel. Niettemin leken de “All Blacks” die het zonder Dennis Kempen en Justin Wolfswinkel moesten doen, met een voorsprong te gaan rusten, maar in de slotminuten van het eerste bedrijf kwamen de gasten door toedoen van Aurelius Faber alsnog langszij. Die gelijkmaker die zoals hiervoor al werd vermeld, met behulp van doelman Jan Broersma tot stand kwam, deed overigens wel recht aan het spelbeeld, want Langweer was in de eerste 45 minuten even goed of misschien beter: even slecht als Black Boys.

Na de rust was het van de zijde van de Zwartjes niet veel beter en was het volgens onze correspondent maar goed dat de tegenstander er ook niet al te veel van kon. Dat laatste was bij fluitist Meints ook het geval, want de overtreding van Arjen Brinksma was zeker een kaart en misschien wel rood waard en de strafschop die Black Boys halverwege de tweede helft kreeg, deed ook al de wenkbrauwen fronsen. Dennis Niemarkt had daar echter geen boodschap aan en pakte het cadeautje dankbaar en feilloos uit, waarna Lars Niemarkt nog een behoorlijke kans kreeg. De trainer en invaller gaf de bal op het moment suprême echter breed, waar een meer egoïstische invalshoek meer voor de hand lag. ​Daarmee verzuimde hij om de wedstrijd definitief in het slot te gooien, maar daardoor kwam de zege van Black Boys uiteindelijk niet meer in gevaar.

​Met die overwinning klom Black Boys dat komende zondag in Damwoude tegen De Wâlden aantreedt, naar plek negen al geeft de huidige ranglijst in de vierde klasse B wel een sterk vertekend beeld omdat een aantal ploegen onderin één of twee duels minder in de benen hebben dan de Snekers.

Black Boys – Langweer 2-1 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Lars van Dijk (6.), 1-1 Aurelius Faber (39.) 2-1 Dennis Niemarkt (66.-pen.)

Scheidsrechter: R. Meints

Gele kaart: Mladen Dubravac, Dennis Niemarkt (Black Boys)

Opstelling Black Boys: Jan Broersma, Richard Nieuwland, Arjen Brinksma, Kewin de Jong, Lars van Dijk, Mladen Dubravac, Harry Terpstra, Raymond Abelsma, Msokolo Ramazani Dieudonne, Dennis Niemarkt en Thierry Waffleu Talla

Foto archief Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/