Thomas van Aquinoschool on wheels

Sneek- Gister deed groep 8 van de Thomas van Aquinoschool mee aan het project School on wheels. Martin Bergsma (een sporter met een handicap) verzorgde een theorieles over handicaps. Hij vertelde zijn eigen verhaal over een tumor in zijn heup en hoe uiteindelijk zijn been geamputeerd is en over zijn prothese.

De kinderen luisterden geboeid en hadden mooie vragen; doet het pijn, slikt u hiervoor medicatie, hoe lang moest u revalideren? Martin vertelde ook over het sporten met een handicap.

Na de lunch mochten de leerlingen zelf ervaren hoe het is om te leven en te sporten in een rolstoel. Als afsluiting mochten de kinderen als teams tegen elkaar basketballen en dat leverde fanatieke en hilarische toestanden op.