De bal rolt weer ….voorbeschouwing 30 november en 1 december  

Sneek- ONS Sneek kreeg afgelopen zaterdag bij Excelsior ’31 alle hoeken van het veld te zien en Sneek Wit Zwart ZM liep in Easterein tegen SDS rood aan. De andere vier Sneker clubs schreven daarentegen drie punten bij. Sneek Wit Zwart wees directe concurrent SVBO terug, LSC 1890 versloeg Oerterp, Waterpoort Boys deed tegen De Wâlde zijn plicht en Black Boys klopte ONB.

​Op de laatste dag van november loopt de agenda in Sneek weer een keertje over, want zowel ONS Sneek, Sneek Wit Zwart ZM als Waterpoort Boys spelen een thuiswedstrijd en wel tegen resp. Barendrecht, Willemsoord en AVC. Een dag later komen daar LSC 1890 en Black Boys bij, want ook zij vervullen tegen resp. Beilen en Langweer de rol van gastheer. Alleen de mannen van Sneek Wit Zwart stappen zondag in de bus en stuiten in Winschoten op de lokale voetbaltrots i.c. WVV.

ONS Sneek – Barendrecht

​zaterdag 30 november 2019 – 15.00 uur

Zuidersportpark – Sneek

Excelsior ’31 sneed afgelopen zaterdag door de Sneker defensie als een mes door de warme boter en met 6-1 kwam de ploeg van trainer Paul Raveneau uiteindelijk nog goed weg. ONS Sneek was geen schim van de ploeg die een week eerder nagenoeg gelijkwaardig was aan ODIN ’59. Het was dan ook “krijsen in Rijssen” en als de Sneker zich niet weten te verbeteren, belooft dat niet veel goeds voor het “gevecht met Barendrecht” om in de tijd van de goedheiligman maar eens twee korte dichtregels uit het grote rijmboek te halen.

​Het uit de tweede divisie gedegradeerde Barendrecht is voor ONS Sneek overigens geen onbeschreven blad. Tussen medio 2013 en medio 2016 troffen beide ploegen elkaar in de Topklasse in totaal zes keer. Bij die onderlinge confrontaties trok ONS Sneek drie keer aan het langste eind, werd het één keer gelijk en werden twee duels in Barendrecht’s voordeel beslecht. Met een vijfde plek in de eindrangschikking kwalificeerde Barendrecht zich in het laatste seizoen dat men de degens met ONS Sneek kruiste, voor de nieuwe tweede divisie en bij de premiere eindigde men daarin als achtste en een jaar later zelfs als vierde. Vorig seizoen bereikte men de finishlijn echter als laatste en daarmee werd de krachtmeting met ONS Sneek weer in ere hersteld.

De promotie naar de tweede divisie werd overigens bewerkstelligd onder leiding van Adrie Poldervaart die eind 2017-2018 bij Excelsior Rotterdam aan een uiteindelijk minder succesvol avontuur in het betaalde voetbal begon. Daarvoor had Jack van den Berg negen seizoenen de technische touwtjes bij Barendrecht in handen en in die periode boekte de club in 2009 als winnaar van de districtsbeker west II en later als overall winnaar van de KNVB-Beker zijn grootste succes. Poldervaart werd destijds opgevolgd door Albert van der Dussen die vlak voor de uitreiking van de kerstpakketten aan de kant werd gezet, waarna de bewierookte Van den Berg weer op het ouwe nest terugkeerde. De succestrainer wist de hoofdmacht echter niet voor de tweede divisie te behouden en behoort nu na dertien duels in de derde divisie met Barendrecht tot het peloton dat in een soort van chasse patate achter Sparta Nijkerk en DVS ’33 Ermelo om de plekken drie tot en met acht strijd.

Die strijd voert Barendrecht met een aantal nieuwe krachten waarvan doelman Donovan Levestone (RVVH) en verdediger Luvienno Statia (Excelsior Maassluis) zich een basisplaats hebben toegeëigend. De bekendste naam in de selectie is echter die van middenvelder Niels Vorthoren die in Nederland o.a. voor Willem II, FC Den Bosch, Excelsior en MVV uitkwam en die samen met plaatsgenoot Robin Huisman de Jong in 2005 deel uitmaakte van de selectie van het Oranje o.17 die bij het EK in Italië zilver veroverde. Naast deze spelers draven o.a. Tim Eekman en Stanley Husen op en zij waren ten tijde van de hiervoor genoemde krachtmetingen met ONS Sneek ook al van de partij.

Bij ONS Sneek – en we hebben dat al vaker gemeld – behoort na het afscheid van o.a. Ale de Boer en Klaas de Vries niemand uit die periode meer tot de selectie en is het keurkorps volledig vernieuwd. Dat korps heeft het moeilijk, al zat het de oranjehemden in een aantal wedstrijden zoals tegen SteDoCo. VVOG, Ajax en ODIN ’59, ook niet echt mee. In die wedstrijden bleken de “South Park”-Babes – en ook dat hebben we al vaker gemeld – qua voetbal niet veel minder dan de opponenten. Toen ontbrak eigenlijk alleen het gogme om het resultaat over de streep te trekken. In de duels tegen VVSB en Excelsior ’31 viel de ploeg echter ver terug en hield men min of meer open huis met twee keer een pak rammel tot gevolg.

Eerstgenoemde reeks moet dan ook als referentiekader dienen, want anders wordt het ook tegen Barendrecht een zeer moeilijk verhaal. Weet men echter bij het niveau van de wedstrijd tegen ODIN ’59 aan te haken, dan maakt ONS waarbij achter de naam van Jordy den Hoedt nog een vraagteken staat, zeker een kans. Dan kunnen er door de tot nu zuinig rokende schoorsteen zo maar eens een drie mooie pepernoten naar beneden vallen.

W.V.V. – Sneek Wit Zwart

zondag 1 december 2019 – 14.00 uur

​Sportpark WVV – Winschoten

De wedstrijd tegen SVBO had na de derby tegen Heerenveen de eerste, serieuze aanval op de koppositie van de Snekers moeten worden. De topaffiche werd echter snel een gewoon aanplakbiljet. Sneek Wit Zwart kwam tegen de Drenten na een vroeg verkregen voorsprong namelijk nooit echt in de problemen. Dat laatste was vorig seizoen ook tegen WVV dat komende zondag de tegenstander is, het geval. In die beide confrontaties kreeg de ploeg van trainer Germ de Jong “het swit ok niet echt op ‘t gebit”.

In november 2018 won Sneek Wit Zwart in Winschoten dankzij doelpunten van Tarik Bourakba, Kevin Huitema en Joram Smits namelijk betrekkelijk eenvoudig met 3-1 van de toenmalige nummer vijf van de ranglijst en later dat seizoen had de formatie van trainer Germ de Jong helemaal geen kind aan de Groningers. Toen stond er door goals van Matts Bruining (3x), Kevin Huitema (2x), Joram Smits en Gerben Visser na dik negentig minuten een 7-0 eindstand op het scorebord.

WVV eindigde dat seizoen overigens als zevende maar moet anno november 2019 toch als een lastige hindernis worden aangemerkt. De ploeg van trainer Bernd van Bolhuis deelt inmiddels met zeventien uit negen namelijk de tweede plaats met streekgenoot Hoogezand. Daarmee heeft zich ontwikkeld tot een directe concurrent van Sneek Wit Zwart. Nadat men met twee zeges (FVC en SC Stadspark) flitsend uit de startblokken kwam, was de maand oktober met twee remises en twee nederlagen minder succesvol. In november zette men echter een vlekkeloze serie neer, waarbij men zonder tegendoelpunten de baas bleef over GAVC, VKW en Roden. Daarbij zorgde de zege op de club uit Westerbork in Sneek voor een jubelstemming, omdat VKW daardoor niet meer bij machte was om de Snekers van de eerste periodetitel af te houden.

​

De Winschoter Voetbal Vereniging werd overigens al in 1896 opgericht en heeft in de vorige eeuw met spelers als Arie Haan, Jan Mulder en Klaas Nuninga een aantal “godenzonen” voortgebracht, al ging Mulder eerst naar RSC Anderlecht. In die eeuw kwam WVV vrijwel continue op het hoogste c.q. op het op één na hoogste niveau uit. In de laatste twintig jaar van het vorige “Jahrhundert” acteerde men op één seizoen na echter afwisselend in de tweede en de derde klasse, waarna men in het seizoen 2004-2005 na vijf seizoenen de tweede klasse voor de eerste verruilde. Het optreden in één F was echter eenmalig en vervolgens daalde men af naar de derde klasse. In 2012-2013 haalde men de schaal naar Winschoten en die prestatie werd een jaar later gekopieerd, waardoor WVV sinds 2014-2015 weer als eersteklasser door het leven gaat.

Hoewel de serie niet vlekkeloos was, was november ook voor Sneek Wit Zwart een goede maand en niet alleen omdat men zich met de eerste periode van een deelnamebewijs voor de nacompetitie om promotie naar de hoofdklasse verzekerde. Het was vooral een goede maand, omdat de naaste belagers punten liet liggen en omdat men zelf de aanvallen van de concurrentie afsloeg. Daardoor heeft Sneek Wit Zwart aan de vooravond van Sinterklaas een voorsprong van drie punten, terwijl men ook nog eens een wedstrijd tegoed heeft.

Virtueel heeft Sneek Wit Zwart op pak ‘m beet een derde van de rit dan ook een voorsprong van zes punten en daarmee zit men vooralsnog stevig op de troon. Die troon is zondag niet in het geding, want de Snekers blijven coute que coute lijstaanvoerder. Dat betekent echter niet dat men de wedstrijd tegen WVV niet zo serieus hoeft te benaderen. Integendeel, in navolging van het duel met SVBO is het duel van zondag opnieuw een mogelijkheid om een directe concurrent op een grotere afstand te zetten en dat alleen al is reden genoeg om vol gas te geven.

LSC 1890 – Beilen

zondag 1 december 2019 – 14.00 uur

​Sportpark Leeuwarderweg – Sneek

Na de “galavoorstelling” tegen DTD vervolgde LSC 1890 de weg omhoog met een zege in en tegen Oerterp. Met dat resultaat dat dankzij treffers van Jorn Wester, Rodi de Boer en Marco dan Silva tot stand kwam en waarop overigens niets viel af te dingen, schaarde men zich in de tweede klasse K weer onder de clubs in het linkerrijtje. Net daaronder staat Beilen en dat is komende zondag op het Sportpark aan de Leeuwarderweg de volgende tegenstander van “the Blues”.

​Beilen was in het seizoen 2015-2016 ook al eens te gast op het sportpark aan de Leeuwarderweg en toen was LSC 1890 een klein maatje te groot. Later dat seizoen eindigde de return in een bloedeloze 0-0. Dat gebeurde in een jaargang waarin LSC 1890 achter FC Wolvega als tweede eindigde en Beilen nadat men het jaar daarvoor in drie B Dwingeloo en Asser Boys had afgetroefd en de hoofdprijs naar sportpark Noordwest had gehaald, met een achtste plek een alleszins bevredigende rentree beleefde,

​De tweede klasse is overigens het hoogste niveau waarop de club uit Drenthe in de nu bijna 90-jarige historie uitkwam. Tot de jaren negentig van de vorige eeuw vertoonden de geelhemden hun kunsten afwisselend in de vierde en de derde klasse, waarna men een seizoen lang in de tweede klasse uitkwam. Meteen na die degradatie keerde men echter weer terug en draafde men zeven seizoenen lang in de tweede klasse over de velden. Nadat men vlak voor de eeuwwisseling een stap terug moest doen, keerde men aan het eind van 2004-2005 weer voor twee seizoenen terug, waarna Beilen vervolgens acht seizoenen nodig had om het verloren gegane terrein te heroveren en in 2015 dus zijn rentree vierde.

In dat seizoen eindigde men zoals hiervoor al werd vermeld, als achtste en in het daaropvolgende jaar deed men het met een zevende stek nog net een tikkeltje beter. Beilen was toen overigens in de oostelijke tweede klasse ingedeeld en in die klasse reikte men in het seizoen 2017-2018 tot de tweede plek en nam men deel aan de play offs om promotie naar de eerste klasse. Die stap bleef te groot, waarna men vorig seizoen met een tiende plek een minder jaar kende.

Dit seizoen verloopt voorlopig beter, want na negen duels staat Beilen met elf punten op een achtste plaats. Drie keer behaalde men de volle buit en wel tegen Drachten, Zuidwolde en EMMS uit Slagharen, terwijl men met LAC Frisia 1883 en DTD remise overeen kwam. Opvallend is dat de ploeg van trainer Erik de Jong daarbij Italiaans aandoende cijfers kan overleggen. Na hekkensluiter VENO heeft Beilen namelijk de minste doelpunten achter zijn naam staan en met slechts vijftien tegentreffers doet men defensief niet veel onder voor de ploegen in het linkerrijtje.

​Een van die ploegen in het linkerrijtje is LSC 1890, al is die zitplaats nog niet bepaald warm. De Snekers die de laatste weken steeds in dezelfde opstelling begonnen en waarbij Daan Daniëls inmiddels weer is aangesloten, kunnen die temperatuur met een overwinning verder opvoeren. Gelet op de laatste weken waarbij men DTD en Oerterp betrekkelijk eenvoudig versloeg, moet de ploeg van trainer Erik van der Meulen daartoe ondanks de defensieve reputatie van Beilen in staat zijn. En anders ….. wordt het ondanks de (nog) koude stoel een kwestie van op de blaren zitten.

Sneek Wit Zwart ZM – Willemsoord

zaterdag 30 november 2019 – 15.00 uur

Sportpark Tinga – Sneek

Waterpoort Boys won met ruime cijfers van De Wâlde, al had men wel bijna een uur nodig om echt afstand te nemen. Die zege was om met Cruyff te spreken “logisch”, want elk ander resultaat zou tegen de zieltogende hekkensluiter zoiets als een blamage zijn geweest. Door die overwinning behoren de Snekers samen met SC Franeker en Delfstrahuizen tot de clubs die vooralsnog achter SSA Creil-Bant en AVC in de wachtkamer zitten en één van laatstgenoemde clubs i.c. AVC is komende zaterdag de tegenstander van de Wéé Péé Béé.

AVC pendelde in het afgelopen decennium heen en weer tussen de derde en de vierde klasse. Nadat men in het seizoen 2010-2011 via de extra potjes promotie wist te bewerkstelligen, eindigde men bij de entree in de derde klasse als tiende. Een jaar later kwam de ploeg niet verder dan plek dertien en kwam er een einde aan het optreden op dat niveau. Drie seizoenen later bleek de nacompetitie de ploeg uit Sexbierum opnieuw gunstig gezind, waarna men twaalf maanden later als hekkensluiter al weer afscheid moest nemen. Het seizoen daarop moest men in de stand Scharnegoutum ’70 en Makkum voor laten gaan en bleef succes ook bij de toegift uit. Vorig seizoen werd men in de strijd om de schaal op doelsaldo door Rottevalle afgetroefd en uiteindelijk bleef men als nummer twee met lege handen achter, omdat de nummers vier, vijf en zes i.c. Birdaard, V en V ’68 en Harkema Opeinde als periodekampioen de nacompetitie ingingen.

​Te groot voor servet en te klein voor het tafellaken zou de conclusie bij de prestaties van de Algemene Voetbal Club kunnen zijn. Dat bleek niet alleen in het bijna voorbije decennium, maar ook tussen het midden van de jaren negentig en het seizoen 2009-2010. Ook toen stonden de blauwhemden met uitzondering van twee seizoenen vijfde klasse afwisselend op de deelnemerslijst van de derde en de vierde klasse.

Dit seizoen behoort een rentree in de derde klasse weer tot de mogelijkheden, want na negen speelronden staat AVC met 22 punten tweede en twee punten achter koploper SSA Creil-Bant. Dat verschil kwam pas afgelopen zaterdag tot stand, toen men in de thuiswedstrijd tegen SC Franeker niet verder kwam dan een 2-2 gelijkspel. Die remise was overigens de eerste puntendeling die men dit seizoen moest toestaan, terwijl de nederlaag in de eerste speelronde tegen SC Bolsward tot nu toe de enige verliespartij is. In de overige wedstrijden stapte AVC als winnaar van het veld en een aantal keren zoals tegen TOP ’36, het al genoemde SSA Creil-Bant en De Wâlde gebeurde dat met ruim verschil.

​Een ruim verschil was Waterpoort Boys alleen in de laatste wedstrijd tegen De Wâlde gegeven. Voor de rest vielen de overwinningen op Sleat, QVC, HJSC en Foarut in de categorie “met de hakken over de sloot”. Daarbij is overigens een niet onbelangrijke rol weggelegd voor Robert Minks en Tim van der Werf die tot nu toe met resp. acht en vier treffers tweederde van de Sneker productie voor hun rekening namen. De teller van Minks staat bij Waterpoort Boys inmiddels op 118 treffers en de robuuste spits is hard op weg naar zijn vijfde ster, terwijl Tim van der Werf voor zijn tweede nog even te gaan heeft.

​Die sterren zullen hen waarschijnlijk worst wezen want het zal hen zaterdag eerst en vooral om de overwinning te doen zijn. Dat zal echter lastig genoeg worden, want de tegenstander is er één om “u” tegen te zeggen. Maar wie weet, weet de formatie van trainer Janco Croes die voor het duel van komende zaterdag – mits op tijd – veel ingrediënten tot zijn beschikking heeft, het juiste recept te vinden om AVC te verslaan. En als dat dan opnieuw met de hakken over de sloot gebeurt, dan verzekeren wij u dat dit Minks en Van der Werf net als de rest van de geel-blauwe familie worst zal wezen.

Black Boys – Langweer

zondag 1 december 2019 – 14.00 uur

Sportcentrum Schuttersveld – Sneek

Black Boys deed afgelopen zondag bij ONB goede zaken. Met de zege op de ploeg uit Drachten nam men namelijk niet alleen afstand van de zorgsector, maar sloot men ook aan bij een trio clubs dat net boven de Zwartjes staat en dat slechts één punt meer heeft. Met de wedstrijd van komende zondag tegen hekkensluiter Langweer kan de formatie van trainer Lars Niemarkt het verschil met de al genoemde sector verder uitbouwen. Bovendien kan men alsdan ook een sprongetje op de ranglijst maken en kan het zo maar zijn, dat Black Boys zichzelf met de Kerst voor het eerst sinds jaren niet in de onderste regionen terugvindt.

Langweer dat in 1933 werd opgericht, kwam in de vorige eeuw ook al een aantal seizoenen in de vierde klasse uit en aan het eind van de laatste periode (1994) degradeerde de hoofdmacht naar de toen nog bestaande FVB. Na een jaar in de hoofdklasse en een seizoen in de eerste klasse ging de “onderbond” op in de KNVB en werd men in de zesde klasse ingedeeld. Veertien jaar later verdween laatstgenoemde klasse uit het voetballandschap en werd de vijfde klasse het werkterrein van de roodhemden. Die klasse keerde men vorig seizoen via de play offs de rug toe en derhalve staat Langweer nu als promovendus op de deelnemerslijst van de vierde klasse B.

in die klasse bevindt Langweer zich zoals hiervoor uit de kwalificatie “hekkensluiter” al kon worden afgeleid, in de onderste regionen. De roodhemden vergaarden tot nu toe slechts drie punten en die mochten ook nog eens verrassend worden genoemd. Eind oktober stak men aan de boorden van de Wielen namelijk een spaak in de wielen van De Wâlden dat dit seizoen in vier B toch tot de betere middenmoters wordt gerekend. In de overige zeven duels ging men echter onderuit, waarbij vooral de 10-1 nederlaag tegen Warga hard aankwam. In een aantal van die verloren wedstrijden was het weerwerk van de ploeg van trainer Joop Braber en dat mag als een waarschuwing gelden, echter meer dan behoorlijk.

​Dat laatste ondervond Black Boys ook al eens en wel in de beker. Dik twee jaar terug nam Langweer door treffers van Folkwin Elsingar en de toen 18-jarige Pieter Marten Brinksma een 2-0 voorsprong, waarna Black Boys de wedstrijd via Michael van Dijk, Harry Terpstra en Elroy de Meer nog voor rust kantelde. Toen Nicky de Vries er na rust 2-4 van maakte leek het duel beslist, maar door een benutte strafschop van René Feenstra kreeg de “Equipo Negro” het toen toch nog even benauwd.

Dat gebeurde overigens aan de vooravond van een seizoen waarin Black Boys lang moest vrezen, en ook vorig seizoen streden de Snekers tot zo’n beetje de laatste speeldag om lijfsbehoud. Beide keren wist men echter met een sterke eindsprint het slotbal te ontspringen. Dat scenario lijkt nu minder waarschijnlijk en zeker als men zoals hiervoor al werd aangestipt, het duel van komende zondag in zijn voordeel weet te beslissen, want dan schaart Black Boys zich voorlopig onder de middenmoters.

Die stap moet mogelijk zijn en zeker als men zondag met dezelfde drive te werk gaat als tegen De Wilper Boys, Warga en ONB en als men qua personele bezetting compleet is. Die bezetting is evenals de productie overigens wel een punt van zorg. Wat dat laatste betreft is Black Boys namelijk wel heel erg afhankelijk van het duo Dennis Niemarkt en Thierry Waffleu Talla. Aan de andere kant heeft men de laatste weken de zaken in verdedigend opzicht aardig op de rit en als we de slippertjes even buiten beschouwing laten, dan kreeg men de voorbije drie wedstrijden eigenlijk maar twee treffers tegen. Dat moet samen met de kwaliteit van de voorhoede naar ons oordeel voldoende zijn om de derde zege van het seizoen bij te schrijven en om zich onder de middenmoters te scharen

Foto Henk van der Veer

Bron: https://pengel.weebly.com/