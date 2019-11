Waterpoort Boys doet plicht

Oudega – Waterpoort Boys was aan zijn stand verplicht om de wedstrijd tegen hekkensluiter De Wâlde te winnen en aan die plicht werd door de ploeg van trainer Janco Croes voldaan. In een wedstrijd die ook van Sneker zijde niet bepaald groots was, had de Wéé Péé Béé niet al te veel moeite met de geel-groenen en prijkte na negentig minuten en een beetje een 4-1 overwinning op het digitale wedstrijdformulier.

Op dat formulier ontbrak overigens de naam van Jesse Frolich, De aanvaller werd nadat hij vanwege een blessure enige weken ontbrak, niet in de wedstrijdselectie opgenomen en naar het tweede elftal doorverwezen om daar wedstrijdritme op te doen. Frolich kon zich daarin niet vinden en pakte daarop zijn biezen, terwijl Richard Hamstra de hele wedstrijd op de bank bleef omdat hij de ogen niet op tijd open had.

​Waterpoort Boys had die wel meteen open, want de wedstrijd was nog maar een paar minuten onderweg, toen Tim van der Werf de Snekers op voorsprong zette. Het bleek echter niet de voorbode van meer, want de geelhemden hadden vervolgens veel moeite om in scoringspositie te komen, vooral ook omdat men het zichzelf onnodig moeilijk maakte en veel teveel in de trechter naar oplossingen zocht. Dat was nou net het deel dat De Wâlde redelijk op orde had, maar verder was het weerwerk van de thuisclub niet al te best en bleek eigenlijk alleen Wybren Landman bij machte om bij het niveau van de Snekers waarbij Mathijs Bakker een sterke wedstrijd speelde, aan te klampen.

Landman zorgde in “the dying seconds of the game” dan ook voor de enige treffer van De Wâlde, maar toen was de wedstrijd al lang en breed gespeeld. Tien minuten na rust had Ron Huitema namelijk de marge verdubbeld, waarna Robert Minks in een tijdsbestek van vijf minuten met al weer zijn zevende en achtste seizoenstreffer de stand naar 4-0 had getild en de wedstrijd zo daar al sprake van was, definitief in Sneker voordeel had beslist.

Met die zege verkleinde Waterpoort Boys weliswaar het verschil met SC Franeker en AVC, maar de achterstand op koploper SSA Creil-Bant bleef even groot. Voorlopig lijkt het er dan ook op dat de Snekers in vier A zich vooralsnog tot de overigens nietszeggende titel “best of the rest” moeten beperken en dat Waterpoort Boys wat betreft de strijd om de hoofdprijs in de wachtkamer zit.

Bron: https://pengel.weebly.com/

Foto: v.v. Waterpoort Boys