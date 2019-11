Sterk Nijland schrijft eerste puntje bij

Nijland – Het was geen verrassing dat Joure zaterdag het meeste balbezit had en een veldoverwicht genoot. De bezoekers hadden echter alle moeite met het goed georganiseerde en mentaal sterke Nijland. Na afloop stond er een 1-1 stand op het scorerbord en kon Nijland het eerste puntje van het seizoen bijschrijven.

Nijland verloor op de laatste speeldag van het vorige seizoen met ruime cijfers van kampioen Leeuwarder Zwaluwen. In de voorbereiding op het huidige seizoen ging de ploeg ten onder tegen Minnertsga, Drachten en Rijperkerk. Vervolgens verloor Nijland drie bekerwedstrijden, waarna de blauwhemden ook aan de eerste acht competitiewedstrijden niks overhielden. Aan deze treurige reeks kwam zaterdag een einde tegen Joure. Hoewel Nijland met de puntendeling weinig opschoot, was het vooral in mentaal opzicht een belangrijke mijlpaal. Tegen het sterke Joure had Nijland zijn zaakjes prima voor elkaar en knokten de jongens voor wat ze waard waren. Prachtig om te zien!

Zonder enkele vaste basiskrachten en met de inpassing van drie talentvolle jongens die nog niet eerder in de tweede klasse acteerden, is het geen wonder dat Nijland een lastige competitiestart kent. Na de moeizame eerste weken is echter al enige tijd een stijgende lijn zichtbaar. Nijland verloor enkele wedstrijden maar nipt en komt iedere week tot kansen. Het is bovendien mooi om te zien hoe de talenten zich ontwikkelen en het team echt helpen in de jacht op punten.

Hoofdtrainer Lykle Bleekveld en zijn assistent Pyt Nota hadden hun manschappen goed voorbereid op de clash tegen Joure. Nijland begon voortvarend en gaf voor rust niet of nauwelijks iets weg. De thuisploeg kwam na een klein halfuurtje op voorsprong door een intikker van Pier Gerbrandy. De watervlugge aanjager van Nijland verlengde een inzet van Jarin de Jong, na een scherp aangesneden corner van het Nijlander loopwonder Sjoerd Tjalsma.

De voorsprong was een mooie opsteker voor het goed georganiseerde Nijland. Toch was het telkens oppassen geblazen voor de thuisploeg. Joure beschikt namelijk over enkele uitstekende voetballers, waaronder rasvoetballer Jean Pierre N’Gouan. In de tweede helft werd Nijland meer en meer naar achteren gedrongen door het risico’s nemende Joure. De bezoekers kwamen amper tot kansen maar tekenden in de 70ste minuut alsnog voor de gelijkmaker. Spits en aanvoerder Ter Heide kopte de 1-1 binnen na een lichte duw in de rug van een Nijland-verdediger.

Nijland kreeg in het restant van de wedstrijd nog een aantal aardige mogelijkheden om de zege te grijpen, al was dat misschien wel tegen de verhouding in geweest. Invaller Nico Pieter Bonnema probeerde het drie keer van afstand. Zijn pogingen verdwenen over en naast en ook zijn harde knal werd gepakt door de uitstekende Joure-keeper. Deze doelman greep ook net op tijd in toen Bonnema een mooie voorzet van Jildert de Boer binnen wilde koppen. Nijland speelde een vlotte aanval over links net niet goed uit. Pier Gerbrandy gaf de bal mee aan Sjoerd Tjalsma, terwijl een passje op Jildert de Boer kansrijker was geweest.

In de slotfase maakte Johan Eppinga (40) voor het eerst sinds 4,5 jaar zijn opwachting tijdens een competitiewedstrijd van Nijland. Als jongen van de club traint Eppinga nog fanatiek mee met het eerste elftal. Het kan maar zo zijn dat hij volgende week weer aan de bak moet. Dan staat de lastige uitwedstrijd tegen Be Quick Dokkum op het programma.

In de ‘dying seconds’ was Joure nog dicht bij de 1-2, maar de sterk keepende Irolt Biesma ranselde een vrije trap prachtig uit de hoek, waarna scheidsrechter Brinkkemper meteen affloot.