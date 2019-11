Sneek Wit Zwart loopt veel averij op

Easterein – Sneek Wit Zwart ZM liep in Easterein heel veel averij op. Niet alleen verloor de koploper en winnaar van de eerste periode tegen SDS met 2-1, maar de ploeg van trainer Niels Boot liep op de Skoalleseize bovendien tegen twee rode kaarten aan.

Daarmee werd het niet de middag van ZM en dat openbaarde zich al snel. Na een Sneker hoekschop bleek de organisatie bij de daaropvolgende tegenaanval in verdedigend opzicht niet op orde en liet Peter Hoogerwerf vanuit de omschakeling namens SDS de 1-0 noteren. Met die voorsprong kon de ploeg van trainer Douwe Posthuma zich helemaal richten op het spelletje dat men het liefste speelt, namelijk afwachten en reageren. Dat leverde na de snel verkregen voorsprong echter niet al te veel op. Sterker nog, in minuut 24 kwam de ploeg uit de Waterpoortstad langszij, toen Freerk de Jong na voorbereidend werk van Dani Mohamad met een streep in de kruising de gelijkmaker op het scorebord bracht. Daarmee was men weer terug bij af, maar Sneek Wit Zwart zou uiteindelijk geen tweehonderd gulden maar wel twee rode kaarten ontvangen.

De tweede helft was negen minuten oud, toen Jesper Zijlstra die in de eerste helft al tegen een gele prent aan was gelopen, na een botsing zijn tweede kreeg en vroegtijdig de douche mocht opzoeken. Die tweede was er overigens één uit de categorie “gemakkelijk gegeven”, maar betekende wel dat Sneek Wit Zwart ZM vanaf dat moment met een man minder verder moest. En het zou nog erger worden, want dit tien minuten later maakte verdediger Dani Mohamad die ook al geel op zak had, een niet al te slimme overtreding en mocht ook hij de “walk of shame” afleggen.

Qua score was er toen nog niet al te veel aan de hand en het tot negen man gereduceerde ZET EM leek het punt als een kostbaar kleinood over de streep te gaan trekken. Zes minuten voor tijd moesten de negen echter alsnog het hoofd buigen, toen Lourens van der Pol de thuisclub op voorsprong zette. Daarna verzuimde SDS om het karwei af te maken, waardoor de Snekers in de wedstrijd bleven. De personele bezetting was echter te mager om in de resterende speeltijd nog iets uit te richten en derhalve eindigde het duel in een 2-1 overwinning voor Sterk Door Samenspel.

Met die nederlaag – de tweede in deze competitie – moest Sneek Wit Zwart ZM de koppositie inleveren. De ploeg uit de Waterpoortstad neemt nu met drie punten achterstand op Workum in drie A de tweede positie in en zal komende zaterdag wanneer men Willemsoord ontvangt, vanwege de opgelopen averij niet alleen aan het blazoen moeten werken maar ook aan de defensie moeten sleutelen.

S.D.S. – Sneek Wit Zwart ZM 2-1 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Peter Hoogerwerf (8.), 1-1 Freerk de Jong (24.), 2-1 Lourens van der Pol (84.)

Scheidsrechter: M. Rozema

Gele kaart:

Rode kaart: Jesper Zijlstra (2x geel), Dani Mohamad (Sneek Wit Zwart ZM)

Opstelling Sneek Wit Zwart ZM: Jelmer Popma, Dani Mohamad, Joey Westerhof, Thijs Goes, Jesper Zijlstra, Andy de Vries, Daniël Bennik, Freerk de Jong, Joey Huitema Kevin Huitema en Jesse Lee Staalsmid

Bron: https://pengel.weebly.com/

Foto: Nico Altenburg