ONS JO11-1 kampioen in de Hoofdklasse

Sneek – Zaterdagochtend 23 nov 9 uur een spannende ochtend voor de jongens van ONS JO11-1. Deze wedstrijd in speelronde 8 ( van de 10) tegen stadsgenoot SWZ konden de jongens het kampioenschap in de hoofdklasse binnen slepen.

Het team onder leiding van trainer Kevin Meijer en leider Pascal vd Kooi hadden afgelopen woensdag tegen de voetbalschool van sc Heerenveen al laten zien dat ze fantastisch kunnen voetballen. Trainer Kevin heeft van deze jongens één team gemaakt, wat zich per week ontwikkelt en verbetert.

Deze ochtend waren de jongens misschien wat zenuwachtig over wat er allemaal zou kunnen gaan gebeuren. Overrompeld door een snelle tegengoal. De eerste helft lieten ze niet zien wat ze daadwerkelijk in hun mars hebben.

Maar zoals vaker in de rust wist Kevin de jongens weer goed neer te zetten. En Pascal het vuurtje weer op te stoken, want 2e helft was het weer genieten voor de supporters van deze jongens. De achterstand van 2-3 werd al snel weggepoetst. Daarnaast kwamen de spelers van SWZ bijna niet meer van hun eigen helft af. De spirit en het geloof om onverslagen kampioen te worden was er weer! Een genot om naar te kijken hoe die jongens de bal overtikken en zich zelf belonen met een goal. Een doelsaldo van +42 zegt ook wel wat. Met een welverdiende 9-3 overwinning kon het KAMPIOENSFEEST beginnen.

Foto: Evelien van der Berg